اليونيسف: وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لحماية الأطفال

17-04-2026 | 10:15
اليونيسف: وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لحماية الأطفال
رحّبت اليونيسف، في بمنشور على منصة "اكس،  بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان الليلة الماضية"، معتبرة "ان هذا التطور يمثل فرصة حاسمة لحماية الأطفال والعائلات الذين تحمّلوا خلال الفترة الماضية معاناةً هائلة". وكتبت :

على مدى الأيام الـ46 الماضية، دفع الأطفال ثمناً باهظاً ومدمّراً؛ إذ أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 172 طفلاً وإصابة 661 آخرين، فيما نزح أكثر من 415 ألف طفل من منازلهم.

نشدّد على أهميّة صمود وقف إطلاق النار هذا، ونجدّد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة احترامه بشكل كامل، والالتزام بالقانون الدولي في جميع الأوقات.

إن أطفال لبنان لا يحتاجون إلى مجرد تعليق مؤقت للأعمال العدائية، بل إلى فرصة حقيقية للتعافي. 

غير أن هذا التعافي لن يكون سريعاً، في ظل الدمار الواسع الذي طال المنازل والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية، والذي ما يزال يقيّد وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها. ومن هنا، تبقى استعادة التعليم والرعاية الصحية وشبكات المياه والخدمات الأساسية الأخرى أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

وتؤكّد اليونيسف مواصلتها العمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء لتلبية الاحتياجات العاجلة وفي الوقت نفسه دعم مسار التعافي. كما تدعو جميع الدول والجهات المانحة إلى الانضمام بشكل عاجل إلى هذه الجهود، لضمان حصول الأطفال على الحماية والرعاية والفرص التي يحتاجونها كي يتعافوا ويعيدوا بناء حياتهم، ويحقّقوا كامل إمكاناتهم".
17/04/2026
