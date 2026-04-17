الراعي من الجنوب: البقاء في الأرض فعل إيمان ورجاء

زار البطريرك مركز منظمة مالطا الزراعي الانساني في كفرفالوس، لتدشينه ومباركته، حيث كان في استقباله رئيس منظمة مالطا لبنان مروان صحناوي، القائم بأعمال سفارة المنظمة فرنسوا أبي صعب، أعضاء الجمعية لمنظمة فرسان مالطا، وفريق العمل.وأشار بيان للمنظمة الى أن زيارة جاءت "خلال جولته على القرى الجنوبية، في إطار دعم الصمود في المناطق الريفية، حيث تلاقت الكلمة الكنسية مع المبادرة الإنمائية، في رسالة واضحة بأن البقاء في الأرض هو فعل إيمان ورجاء بمستقبل أفضل".ولفت الى أن "هذا اللقاء يأتي كرسالة أمل بغد أفضل، وتأكيد منظمة مالطا بلبنان، كل لبنان، وتمسكها بخدمة اللبنانيين لتعزيز صمودهم وبقائهم في أرضهم".وجدد البطريرك الماروني دعوته إلى تثبيت السلام، متمنيا أن "يستمر وقف إطلاق النار، وأن تثمر المساعي الدولية حلولا دائمة"، مؤكدا أن "السلام هو عطية الله للإنسان، وأن اللبنانيين مدعوون ليكونوا صانعيه".وشدد على أن "العودة إلى الأرض ليست خيارا اقتصاديا فحسب، بل مسار خلاص يعيد بناء الإنسان أسس الصدق والإخلاص".، قال رئيس منظمة مالطا لبنان: "نحن هنا بقرارنا، اخترنا أن نكون معكم وإلى جانبكم اليوم، وغدا وبعد غد". أضاف: "وجودكم معنا اليوم هو ترتيلة صمود وفرح بالحياة، وبأرضنا الغالية".وأكد "استمرار منظمة مالطا لبنان برسالتها لخدمة كل محتاج دون أي تمييز".بدوره، رحب بلديات قضاء جزين بسام رومانوس بالراعي والقيادات الدينية وممثلي المجتمع المدني، مشددا على أن "هذه الزيارة إلى الجنوب تحمل رسالة تضامن ودعم لأهله".