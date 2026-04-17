إسرائيل تنهي حالة الطوارئ بعد إعلان الهدنة مع لبنان

أعلنت الداخلية ، الجمعة انتهاء حالة الطوارىء في جميع أنحاء اعتبارا من مساء السبت، وذلك عقب إعلان الهدنة مع ، من جهة، والفتح الكامل لمضيق هرمز.



وأعلنت أن "مضيق هرمز" صار مفتوحاً بالكامل أمام حركة السفن، طيلة الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في لبنان.



وأعلن الرئيس الأمريكي الخميس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 10 أيام.



وأضاف أنه سيدعو ورئيس لبنان جوزيف عون إلى لإجراء أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان.



