بعد وقف إطلاق النار... "الصحة" تعلن الحصيلة التراكمية غير النهائية للشهداء والجرحى

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية غير النهائية للعدوان منذ 2 آذار حتى منتصف ليل 16 نيسان هي التالية: 2294 شهيدا و7544 جريحا.



من ضمن هذه الحصيلة، 100 من المسعفين والعاملين الصحيين و233 جريحا.



تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الحصيلة النهائية للعدوان سيتم بعد الانتهاء من رفع الانقاض وانتشال وإتمام فحوصات الDNA وتحديد هويات أصحابها.

