لمدة 3 أيام.. تدابير سير في هذه المنطقة!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:



ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تصليح فتحات تصريف مياه الامطار "ريغار" في محلة زقاق البلاط- تقاطع زقاق البلاط باتجاه ، اعتبارًا من الساعة 18،00 تاريخ 17-04-2026، لغاية الساعة 7،00 صباحًا من تاريخ 20-04-2026.



ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير في المحلة، وتحويله إلى شارع القاضي الكستي.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، منعًا للازدحام.

