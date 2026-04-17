عن "وقف إطلاق النار".. ماذا كشف أحد الوزراء؟

Lebanon 24
17-04-2026 | 11:24
عن وقف إطلاق النار.. ماذا كشف أحد الوزراء؟
أكد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أن "وقف إطلاق النار جاء بطلب من الحكومة اللبنانية واستكمالا للمفاوضات التي بدأت في واشنطن".
 
 
وفي حديث لقناة "القاهرة الإخبارية"، أشار شحادة إلى أن "النية واضحة لدى الطرفين، وبرعاية أميركية، للمضي في المحادثات الدسبلوماسية وتأمين الأمن والحدود بين البلدين".
 

وأكد شحادة أن "الجمهورية اللبنانية صمدت بمواقفها وقراراتها"، لافتا إلى أن "قرار الحرب والسلم هو في يد الدولة وليس في يد أي ميليشيات"، وقال: "كان من الأفضل عدم إقحام حزب الله لبنان في حرب إيرانية".


وشكر لـ"الصديقة جهودها للوصول إلى وقف إطلاق النار"، داعياً إلى "استكمال المسار السياسي وتسليم سلاح "حزب الله" إلى الدولة اللبنانية"، مؤكدا أن "الجيش اللبناني هو الجهة المخولة حماية الحدود والأمن".


ولفت إلى أن "لبنان دفع أثماناً باهظة من نزوح وقتلى وجرحى وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات"، مشددا على أن "الخروج من هذا الواقع يتطلب التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار الحدود والتزام الطرفين وقف الأعمال العدائية".
