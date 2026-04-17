عن "وقف إطلاق النار".. ماذا كشف أحد الوزراء؟

أكد وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أن "وقف إطلاق النار جاء بطلب من واستكمالا للمفاوضات التي بدأت في ".



وفي حديث لقناة " الإخبارية"، أشار شحادة إلى أن "النية واضحة لدى الطرفين، وبرعاية أميركية، للمضي في المحادثات الدسبلوماسية وتأمين الأمن والحدود بين البلدين".



وأكد شحادة أن "الجمهورية صمدت بمواقفها وقراراتها"، لافتا إلى أن "قرار الحرب والسلم هو في يد الدولة وليس في يد أي ميليشيات"، وقال: "كان من الأفضل عدم إقحام في حرب إيرانية".





وشكر لـ"الصديقة جهودها للوصول إلى وقف إطلاق النار"، داعياً إلى "استكمال المسار السياسي وتسليم سلاح "حزب الله" إلى "، مؤكدا أن " هو الجهة المخولة حماية الحدود والأمن".





ولفت إلى أن "لبنان دفع أثماناً باهظة من نزوح وقتلى وجرحى وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات"، مشددا على أن "الخروج من هذا الواقع يتطلب التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار الحدود والتزام الطرفين وقف الأعمال العدائية".