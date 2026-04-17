تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
سلام التقى وفداً من نواب بيروت.. وتعويضات للمتضررين من "قصف العاصمة"
Lebanon 24
17-04-2026
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام في السرايا بعد ظهر اليوم وفدًا من نواب
بيروت
ضم النواب السادة: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، نديم الجميّل، فيصل الصايغ، إبراهيم منيمنة، عدنان طرابلسي، بولا يعقوبيان، ملحم خلف وجان طالوزيان.
وقال الرئيس
سلام بعد اللقاء: قرار الحكومة المتعلق بالتشدد في بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، والصادر في التاسع من هذا الشهر، لا رجوع عنه وسوف نتشدد بتطبيقه. هذا ما أكدته اليوم لنواب بيروت الممثلين للقاء الذي انعقد بالأمس تحت شعار بيروت آمنة وخالية من السلاح".
النائب مخزومي
وتحدث النائب مخزومي بعد اللقاء وقال: التقينا اليوم دولة رئيس
مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام بمشاركة عدد من نواب بيروت الذين شاركوا في مؤتمر "بيروت آمنة وخالية من السلاح".
وأكدنا بدايةً تقديرنا للجهود التي بُذلت من قبل فخامة الرئيس العماد جوزاف عون ودولة الرئيس سلام، والتي أفضت إلى تحقيق وقف إطلاق النار بما يشكل خطوة أساسية نحو حماية
لبنان
وتثبيت الاستقرار. إلا أن ما شهدناه يوم أمس من استخدام للسلاح والصواريخ بعد إعلان وقف إطلاق النار، وما نتج عنه من سقوط ضحايا أبرياء، لم يكن مجرد خرق تقني بل لحظة مؤلمة أعادت تذكير اللبنانيين بحجم الثمن الذي يدفعونه كلما خرج السلاح عن سلطة الدولة.
أضاف: "إن هذه الأحداث ليست أرقامًا في تقارير بل دماء لبنانية سقطت وعائلات فقدت أحباءها ومدينة عادت لتعيش هاجس الخوف بعد أن كانت تأمل بالاستقرار، وهذا الواقع غير المقبول يثبت مرةً جديدة أن استمرار السلاح خارج السلطة الشرعية يضع لبنان في دائرة الخطر الدائم، حيث يدفع المواطن ثمن قرارات لا يملك فيها صوتاً ولا دوراً".
وتابع: "وضعنا دولة الرئيس في أجواء أبرز خلاصات المؤتمر حيث كان التأكيد واضحًا على أن أمن بيروت هو مدخل أساسي لاستقرار لبنان، وأن هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حصرية السلاح بيد الدولة
اللبنانية
، وجعل بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح.
كذلك، أكدنا دعمنا الكامل للحكومة ورئيسها وللسلطة التنفيذية، ووقوفنا إلى جانبها في كل ما من شأنه إعادة تثبيت هيبة الدولة ومؤسساتها. وشددنا على ضرورة التنفيذ الكامل والحازم للقرارات الحكومية، من تعزيز حصرية قراري الحرب والسلم، وسائر القرارات المرتبطة بحزب الله، بما فيها حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون سواها، وتعزيز انتشار
الجيش اللبناني
والقوى الأمنية داخل العاصمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن فرض الأمن، ومنع أي مظاهر مسلحة، وصون سلامة المواطنين".
وختم: "إن بيروت يجب أن تبقى مدينة آمنة مستقرة، وخالية من السلاح، وهذه مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التردد".
منيمنة
وقال النائب منيمنة بدوره: "التقينا اليوم الرئيس سلام وكان اللقاء إيجابيًا ووضعناه في أجواء مؤتمر الأمس تحت عنوان بيروت آمنة وخالية من السلاح".
وأضاف: "كررنا اليوم موقفنا الداعم للحكومة ولرئيسي الحكومة والجمهورية وللقرارات التاريخية التي اتُّخذت والتي تهدف إلى تشكيل دعم سياسي وحاضنة سياسية لهذه القرارات. بعد وقف إطلاق النار، أصبح من الأجدى أن تكون هذه المدينة أولوية من ضمن خطة حصر السلاح للدولة خصوصًا بعد مشهدية إطلاق النار الكثيف بالأمس الذي وقع ضحيته شخصان، وكان الأمر مؤلمًا جدًا للبنانيين. ونعود ونؤكد بأن أولوية حصر السلاح في بيروت هي أولوية قصوى لتشكل نموذجًا لمدينة تحت القانون ونموذجًا للسلوك الجدي بالتعاون مع الحكومة في سياق القرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن".
وقال: "شدد دولة الرئيس على أن الحكومة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وربما أصبح الأمر الآن ناضجًا لتطبيقه، وكرر بأن هناك جدية في التعامل وأن الجيش والقوى الأمنية يتابعان بشكل جدي عمليات حفظ الأمن وإقامة الحواجز والتأكد من تنفيذ هذا القرار الذي سيكون بشكل متدرج. ونحن نعلم أن المهمة لن تكون سهلة ولكن دولة الرئيس أكد بأن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، ونحن كنواب سنستمر بموضوع الرقابة ومتابعة الخطوات الجدية للحكومة".
النائب طرابلسي
وأعلن النائب طرابلسي بدوره عن تجاوب سلام مع مطالب نواب بيروت، من بينها إعطاء تعويضات لما حصل في بيروت، وخصوصاً في تلة الخياط وكورنيش المزرعة حيث وقعت مجازر أدت إلى خسائر كبيرة، وأضاف: "طالبناه بالإسراع بالتعويض على الأهالي، وهو أعطى تعليمات للهيئة العليا للإغاثة للإسراع بدفع التعويضات للمتضررين، كما أكدنا على ضرورة تكثيف رقابة
الأجهزة الأمنية
للحفاظ على الأمن في العاصمة، ووعدنا دولة الرئيس خيرًا، وأبلغنا بأنه سيتابع هذه المواضيع بكل جدية".
مواضيع ذات صلة
سلام التقى وفداً من "تجمع كلنا بيروت"
Lebanon 24
سلام التقى وفداً من "تجمع كلنا بيروت"
18/04/2026 01:17:37
18/04/2026 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى وفدا من جمعية المصارف
Lebanon 24
سلام التقى وفدا من جمعية المصارف
18/04/2026 01:17:37
18/04/2026 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى وفدا من "التقدمي".. واستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
Lebanon 24
سلام التقى وفدا من "التقدمي".. واستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
18/04/2026 01:17:37
18/04/2026 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في السراي.. سلام التقى نواب بيروت
Lebanon 24
في السراي.. سلام التقى نواب بيروت
18/04/2026 01:17:37
18/04/2026 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
الأجهزة الأمنية
الجيش اللبناني
مجلس الوزراء
وقال الرئيس
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدّمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائية
16:59 | 2026-04-17
17/04/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
Lebanon 24
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
16:57 | 2026-04-17
17/04/2026 04:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
Lebanon 24
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
16:53 | 2026-04-17
17/04/2026 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
16:31 | 2026-04-17
17/04/2026 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
Lebanon 24
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
16:27 | 2026-04-17
17/04/2026 04:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
23:54 | 2026-04-16
16/04/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
Lebanon 24
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
06:27 | 2026-04-17
17/04/2026 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
12:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
08:16 | 2026-04-17
17/04/2026 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
07:54 | 2026-04-17
17/04/2026 07:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-04-17
مقدّمات النشرات المسائية
16:57 | 2026-04-17
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
16:53 | 2026-04-17
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
16:31 | 2026-04-17
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
16:27 | 2026-04-17
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
16:14 | 2026-04-17
ترامب: إيران توافق على وقف دعم حزب الله وحماس
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
18/04/2026 01:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24