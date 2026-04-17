أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟

قالَ عضو المجلس السياسي في " "، وفيق صفا، إنَّ "ملف سلاح الحزب غير قابل للنقاش في المرحلة الراهنة"، مشدداً على أن أي بحث مستقبلي بهذا الشأن يرتبط بسلسلة شروط أساسية تبدأ بوقف إطلاق نار "حقيقي" وتنتهي بإعادة الإعمار.



وفي مقابلة عبر هيئة الإذاعة "BBC"، سُئل صفا عمّا إذا كان الحزب سيتخلى يوماً عن سلاحه، فأجاب بحزم: "أبداً على الإطلاق، قبل وقف إطلاق النار الحقيقي طبعاً، وقبل الانسحاب ، وقبل عودة الأسرى، وقبل عودة ، وقبل إعادة الإعمار، لا يمكن الحديث عن سلاح حزب الله".



وحذّر صفا من تكرار تجارب سابقة، مُعتبراً أن أي وقف لإطلاق النار يتيح "حرية حركة" لإسرائيل، كما حصل في 2024، لن يكون مقبولاً، مضيفاً: "لن نقبل أن نعود إلى ما كنا عليه في الخمسة عشر شهراً الماضية".



وعن المخاوف الدولية من احتمال انزلاق إلى صراع داخلي، استبعد صفا هذا السيناريو، قائلاً إن الحرب الأهلية "تحتاج إلى طرفين"، مشيراً إلى أن "الطرف الذي لا يريدها هو عليها، وهو حزب الله".



وفي ما يتعلق بالجدل حول أولوية المصالح على ، شدد صفا على أن الحزب ينظر إلى "المصلحة اللبنانية"، مؤكداً أن العلاقة مع كانت في سياق دعم متبادل، ومشيراً إلى أن اشترطت الدخول في مفاوضات بأن يترافق ذلك مع وقف إطلاق نار في لبنان، معتبراً أن هذا الشرط يشكّل مساعدة للبنان وللحزب.





