لبنان
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
17-04-2026
|
12:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالَ عضو المجلس السياسي في "
حزب الله
"، وفيق صفا، إنَّ "ملف سلاح الحزب غير قابل للنقاش في المرحلة الراهنة"، مشدداً على أن أي بحث مستقبلي بهذا الشأن يرتبط بسلسلة شروط أساسية تبدأ بوقف إطلاق نار "حقيقي" وتنتهي بإعادة الإعمار.
وفي مقابلة عبر هيئة الإذاعة
البريطانية
"BBC"، سُئل صفا عمّا إذا كان الحزب سيتخلى يوماً عن سلاحه، فأجاب بحزم: "أبداً على الإطلاق، قبل وقف إطلاق النار الحقيقي طبعاً، وقبل الانسحاب
الإسرائيلي
، وقبل عودة الأسرى، وقبل عودة
النازحين
، وقبل إعادة الإعمار، لا يمكن الحديث عن سلاح حزب الله".
وحذّر صفا من تكرار تجارب سابقة، مُعتبراً أن أي وقف لإطلاق النار يتيح "حرية حركة" لإسرائيل، كما حصل في 2024، لن يكون مقبولاً، مضيفاً: "لن نقبل أن نعود إلى ما كنا عليه في الخمسة عشر شهراً الماضية".
وعن المخاوف الدولية من احتمال انزلاق
لبنان
إلى صراع داخلي، استبعد صفا هذا السيناريو، قائلاً إن الحرب الأهلية "تحتاج إلى طرفين"، مشيراً إلى أن "الطرف الذي لا يريدها هو
القادر
عليها، وهو حزب الله".
وفي ما يتعلق بالجدل حول أولوية المصالح
الإيرانية
على
اللبنانية
، شدد صفا على أن الحزب ينظر إلى "المصلحة اللبنانية"، مؤكداً أن العلاقة مع
إيران
كانت في سياق دعم متبادل، ومشيراً إلى أن
طهران
اشترطت الدخول في مفاوضات بأن يترافق ذلك مع وقف إطلاق نار في لبنان، معتبراً أن هذا الشرط يشكّل مساعدة للبنان وللحزب.
