تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟

Lebanon 24
17-04-2026 | 12:46
A-
A+
أول تصريح لوفيق صفا بعد الهدنة.. ماذا كشف اليوم؟
أول تصريح لوفيق صفا بعد الهدنة.. ماذا كشف اليوم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالَ عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، وفيق صفا، إنَّ "ملف سلاح الحزب غير قابل للنقاش في المرحلة الراهنة"، مشدداً على أن أي بحث مستقبلي بهذا الشأن يرتبط بسلسلة شروط أساسية تبدأ بوقف إطلاق نار "حقيقي" وتنتهي بإعادة الإعمار.

وفي مقابلة عبر هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، سُئل صفا عمّا إذا كان الحزب سيتخلى يوماً عن سلاحه، فأجاب بحزم: "أبداً على الإطلاق، قبل وقف إطلاق النار الحقيقي طبعاً، وقبل الانسحاب الإسرائيلي، وقبل عودة الأسرى، وقبل عودة النازحين، وقبل إعادة الإعمار، لا يمكن الحديث عن سلاح حزب الله".

وحذّر صفا من تكرار تجارب سابقة، مُعتبراً أن أي وقف لإطلاق النار يتيح "حرية حركة" لإسرائيل، كما حصل في 2024، لن يكون مقبولاً، مضيفاً: "لن نقبل أن نعود إلى ما كنا عليه في الخمسة عشر شهراً الماضية".

وعن المخاوف الدولية من احتمال انزلاق لبنان إلى صراع داخلي، استبعد صفا هذا السيناريو، قائلاً إن الحرب الأهلية "تحتاج إلى طرفين"، مشيراً إلى أن "الطرف الذي لا يريدها هو القادر عليها، وهو حزب الله".

وفي ما يتعلق بالجدل حول أولوية المصالح الإيرانية على اللبنانية، شدد صفا على أن الحزب ينظر إلى "المصلحة اللبنانية"، مؤكداً أن العلاقة مع إيران كانت في سياق دعم متبادل، ومشيراً إلى أن طهران اشترطت الدخول في مفاوضات بأن يترافق ذلك مع وقف إطلاق نار في لبنان، معتبراً أن هذا الشرط يشكّل مساعدة للبنان وللحزب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
منصب جديد لوفيق صفا في "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أّوّل بيان لـ"الحزب" بعد سريان الهدنة: ستبقى يدنا على الزناد
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي لوفيق صفا: :يكفي مغامرات وعنتريات
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"المفاوضات دقيقة ومفصلية".. أول تصريح لعون في اليوم الأول لـ"وقف النار"
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

البريطاني

النازحين

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-17
Lebanon24
16:57 | 2026-04-17
Lebanon24
16:53 | 2026-04-17
Lebanon24
16:31 | 2026-04-17
Lebanon24
16:27 | 2026-04-17
Lebanon24
16:14 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24