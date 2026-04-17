لبنان

الكشف عن عملية إسرائيلية في "جبال لبنان".. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
17-04-2026 | 12:56
الكشف عن عملية إسرائيلية في جبال لبنان.. هذه تفاصيلها
رفع الجيش الإسرائيلي النقاب عن عملية عسكريَّة جرت قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار مع لبنان حيز التنفيذ، مساء الخميس - الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات من وحدة خاصة هبطت في سلسلة جبال كريستوفيني في سلسلة جبال لبنان الشرقية"، مشيراً إلى أنه تم إطلاق على تلك العملية تسمية "العُقاب".

وذكر جيش العدو أنَّ "القوة المهاجمة رسخت وجودها العملياتي في المنطقة المذكورة"، مشيراً إلى أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير صادق على العملية التي أشرف عليها كل من قائد سلاح الجو وقائد القيادة الشمالية".

وختم: "الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية فورية وسيواصل إزالة التهديدات في كامل المنطقة الواقعة بين الحدود والخط الذي تمَّ تحديده ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار".
 
يُشار إلى أن الموقع الذي تحدث الجيش الإسرائيلي عن مهاجمته، يقع شرق بلدة حاصبيا، بالقرب من قرية شويا، على سفوح جبل حرمون (جبل الشيخ).
