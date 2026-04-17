الكشف عن عملية إسرائيلية في "جبال لبنان".. هذه تفاصيلها

رفع الجيش النقاب عن عملية عسكريَّة جرت قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار مع حيز التنفيذ، مساء الخميس - الجمعة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات من وحدة خاصة هبطت في سلسلة جبال كريستوفيني في سلسلة جبال "، مشيراً إلى أنه تم إطلاق على تلك العملية تسمية "العُقاب".



وذكر جيش العدو أنَّ "القوة المهاجمة رسخت وجودها العملياتي في المنطقة المذكورة"، مشيراً إلى أن " الإسرائيلي صادق على العملية التي أشرف عليها كل من قائد سلاح الجو وقائد ".



وختم: "الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية فورية وسيواصل إزالة التهديدات في كامل المنطقة الواقعة بين الحدود والخط الذي تمَّ تحديده ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار".



يُشار إلى أن الموقع الذي تحدث الجيش الإسرائيلي عن مهاجمته، يقع شرق بلدة ، بالقرب من قرية شويا، على سفوح جبل (جبل الشيخ).