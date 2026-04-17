هنادي بري إلى المديرين في المعاهد والمدارس الرسمية: أنتم السند الحقيقي في المحن

توجهت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة إلى المديرين في المعاهد والمدارس الرسمية، الذي استقبلوا ، قائلة: "أتوجه إليكم بكلمات يملؤها التقدير والامتنان، ففي زمن اشتدت فيه المحن، وتعاظمت فيه التحديات، واشتعلت فيه نيران الحرب، برز دوركم الإنساني والوطني بأسمى صوره، فكنتم الملاذ الآمن لأهلنا وناسنا النازحين، إذ فتحتم أبواب معاهدكم وقلوبكم قبلها، احتضانا لمن ضاقت بهم السبل جراء العدوان الغاشم على وطننا الحبيب".



أضافت: "لقد أثبتم أن الرسالة التربوية لا تقتصر على التعليم فحسب، بل تمتد لتكون رسالة إنسانية سامية تقوم على التضامن والتكافل وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والوطن، وهي قيم جديرة بأن تدرس في كتب التربية الوطنية".





وختمت: "إنَّ ما قدمتموه من دعم ومساندة، سواء على الصعيد الإيوائي أو المعنوي، سيبقى شاهدا حيا على التزامكم الأخلاقي والوطني، وسيسجل في ذاكرة الوطن كواحدة من أبهى صور العطاء في أحلك الظروف. فما بذلتموه من جهود إنسانية ووطنية خلالَ فترة الحرب، أكد أنكم السند الحقيقي في المحن، وكنتم نموذجا مشرفا في التضامن والعطاء، من دون كلل أو ملل".