18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
هنادي بري إلى المديرين في المعاهد والمدارس الرسمية: أنتم السند الحقيقي في المحن
Lebanon 24
17-04-2026
توجهت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة
هنادي بري
إلى المديرين في المعاهد والمدارس الرسمية، الذي استقبلوا
النازحين
، قائلة: "أتوجه إليكم بكلمات يملؤها التقدير والامتنان، ففي زمن اشتدت فيه المحن، وتعاظمت فيه التحديات، واشتعلت فيه نيران الحرب، برز دوركم الإنساني والوطني بأسمى صوره، فكنتم الملاذ الآمن لأهلنا وناسنا النازحين، إذ فتحتم أبواب معاهدكم وقلوبكم قبلها، احتضانا لمن ضاقت بهم السبل جراء العدوان الغاشم على وطننا الحبيب".
أضافت: "لقد أثبتم أن الرسالة التربوية لا تقتصر على التعليم فحسب، بل تمتد لتكون رسالة إنسانية سامية تقوم على التضامن والتكافل وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والوطن، وهي قيم جديرة بأن تدرس في كتب التربية الوطنية".
وختمت: "إنَّ ما قدمتموه من دعم ومساندة، سواء على الصعيد الإيوائي أو المعنوي، سيبقى شاهدا حيا على التزامكم الأخلاقي والوطني، وسيسجل في ذاكرة الوطن كواحدة من أبهى صور العطاء في أحلك الظروف. فما بذلتموه من جهود إنسانية ووطنية خلالَ فترة الحرب، أكد أنكم السند الحقيقي في المحن، وكنتم نموذجا مشرفا في التضامن والعطاء، من دون كلل أو ملل".
مواضيع ذات صلة
اسعد نكد يكرم مخاتير قضاء زحلة "انتم صوت الناس الحقيقي"
Lebanon 24
اسعد نكد يكرم مخاتير قضاء زحلة "انتم صوت الناس الحقيقي"
18/04/2026 01:18:39
18/04/2026 01:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط بعد لقائه بري: المحنة كبيرة وبالتضامن والتكافل سنجتاز تلك المحنة
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط بعد لقائه بري: المحنة كبيرة وبالتضامن والتكافل سنجتاز تلك المحنة
18/04/2026 01:18:39
18/04/2026 01:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
18/04/2026 01:18:39
18/04/2026 01:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
Lebanon 24
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
18/04/2026 01:18:39
18/04/2026 01:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
مقدّمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائية
16:59 | 2026-04-17
17/04/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
Lebanon 24
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
16:57 | 2026-04-17
17/04/2026 04:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
Lebanon 24
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
16:53 | 2026-04-17
17/04/2026 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
Lebanon 24
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
16:31 | 2026-04-17
17/04/2026 04:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
Lebanon 24
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
16:27 | 2026-04-17
17/04/2026 04:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
23:54 | 2026-04-16
16/04/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
Lebanon 24
شعر بضيق في التنفس وغثيان... وفاة فنان شهير رغم محاولات الأطباء إنقاذه (صورة)
06:27 | 2026-04-17
17/04/2026 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
12:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
08:16 | 2026-04-17
17/04/2026 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
07:54 | 2026-04-17
17/04/2026 07:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-04-17
مقدّمات النشرات المسائية
16:57 | 2026-04-17
لماذا قبلت إسرائيل ولبنان بـ"الهدنة"؟ الإجابة في تقرير أميركيّ
16:53 | 2026-04-17
بعد "وقف النار".. ما جديد "القرض الحسن"؟
16:31 | 2026-04-17
"سلاح خطير" لدى "حزب الله".. صغيرٌ جداً ورخيص!
16:27 | 2026-04-17
"صدمة" تصيب نتنياهو.. والسبب لبنان!
16:14 | 2026-04-17
ترامب: إيران توافق على وقف دعم حزب الله وحماس
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 01:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 01:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
18/04/2026 01:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
