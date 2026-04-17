خريش تفقّد مراكز الدفاع المدني في برج البراجنة وحارة حريك والغبيري

قام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بجولة ميدانية في مراكز الدفاع المدني في ضاحية الجنوبية، حيث استهلّها بتفقّد المركز الإقليمي في ، وكان في استقباله رئيس بلدية برج السيد مصطفى حرب، ونائب الرئيس السبع، وأعضاء ، إلى جانب رئيس وعناصر المركز. وجال في عدد من المواقع التي تعرّضت للغارات المعادية، مطّلعاً ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنى التحتية.



كذلك، شملت الجولة مركز حارة حريك ومركز الغبيري 2، حيث التقى رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، واطّلع على الجهوزية العملياتية للعناصر.





كذلك زار مركز الغبيري 1، وتفقّد المباني المهدّمة، والتقى العناصر من موظفين ومتطوعين اختياريين، مثنياً على جهودهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم رغم الظروف الصعبة.





وأكّد خريش أن " تواصل أداء واجبها الإنساني والوطني في الاستجابة السريعة لنداءات الاستغاثة، ورفع الأنقاض، والبحث عن المفقودين"، مشدداً على "ضرورة دعم هذه الجهود لتعزيز قدرة الفرق على الاستجابة الفاعلة في مختلف الظروف".