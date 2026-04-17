عن نبيه بري.. ماذا قيلَ في إسرائيل؟

نشر موقع "عرب48" تقريراً جديداً نقل فيه تصريحاً لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يقولُ فيه إنَّ "الشخصية المحورية في التوصل لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل، هو رئيس اللبناني، ورئيس حركة أمل، ".



المسؤول يقول، وفق التقرير، إنَّ " من جهة، شخصية بارزة في ، بصفته رئيساً للبرلمان، ومن جهة أخرى، شخصية ذات نفوذ كبير على ، وهو من نجح في فرض وقف إطلاق النار على حزب الله، وضمان الحزب به، على الرغم من أن المفاوضات جرت بين ودولة لبنان وإسرائيل".



كذلك، أقرّ المسؤول بأنه "كان لإيران دور في ذلك أيضاً، مما يعني أن تحقيق وقف إطلاق النار ليس منفصلا عن المطلب في المفاوضات مع الولايات المتحدة"، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش .

Advertisement