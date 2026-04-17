مرقص أثنى على خطاب عون: يحملُ موقفاً وطنياً حكيماً

أثنى ، اليوم الجمعة، على خطاب رئيس الجمهورية ، مشيراً إلى أن كلام الأخير يحمل موقفاً وطنياً حكيماً.

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال : "خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد يعيد كامل الاعتبار إلى الشعب، يتوجّه بثقة إلى اللبنانيين والعالم. يحمل موقفاً وطنياً حكيماً، جريئاً ومتقدّماً، لطالما افتقده ، فيرسّخ استقلاله الفعلي وسيادته الحقّة. اليوم، يقف لبنان في موقعٍ مشرّف بين الأمم، صاحب قراره، يحمل هموم شعبه ويصون مصالحه بنفسه".