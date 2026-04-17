تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
وفد من "القومي" يبحث والسفير الروسي في تداعيات العدوان على لبنان
Lebanon 24
17-04-2026
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، سفير
روسيا
الاتحادية في
لبنان
، ألكسندر روداكوف، وضم الوفد عميد الخارجية غسان غصن، وعضو
المجلس الأعلى
بطرس
سعادة
، ووكيلة عميد الخارجية سناء حبيب.
وخلال اللقاء، عرض الوفد واقع العدوان "
الإسرائيلي
" على لبنان، مسلطاً الضوء على "تداعياته الإنسانية والاجتماعية، وبخاصة ما نتج عنه من مجازر بحق المدنيين وتهجيرهم من قراهم وتدمير منازلهم، وبخاصة في
جنوب لبنان
والضاحية الجنوبية وبيروت، ما أدى إلى آلاف
الشهداء
والجرحى".
كذلك، أشار الوفد إلى الدور الإغاثي الذي يقوم به الحزب السوري القومي الاجتماعي في عدد من مناطق النزوح، دعماً للأهالي المتضررين.
وأعرب روداكوف،
من جهته
، عن تضامنه مع لبنان واللبنانيين، ومعتبراً أن الانتهاكات التي ترتكبها "اسرائيل" تشكل خرقاً للمواثيق الدولية ومبادئ
الأمم المتحدة
. كما لفت إلى المساعدات التي تقدمها روسيا الاتحادية للبنان، لا سيما في المجال الطبي وتوفير المستلزمات الاستشفائية.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24