وفد من "القومي" يبحث والسفير الروسي في تداعيات العدوان على لبنان

زار وفد من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، سفير الاتحادية في ، ألكسندر روداكوف، وضم الوفد عميد الخارجية غسان غصن، وعضو ، ووكيلة عميد الخارجية سناء حبيب.





وخلال اللقاء، عرض الوفد واقع العدوان " " على لبنان، مسلطاً الضوء على "تداعياته الإنسانية والاجتماعية، وبخاصة ما نتج عنه من مجازر بحق المدنيين وتهجيرهم من قراهم وتدمير منازلهم، وبخاصة في والضاحية الجنوبية وبيروت، ما أدى إلى آلاف والجرحى".





كذلك، أشار الوفد إلى الدور الإغاثي الذي يقوم به الحزب السوري القومي الاجتماعي في عدد من مناطق النزوح، دعماً للأهالي المتضررين.





وأعرب روداكوف، ، عن تضامنه مع لبنان واللبنانيين، ومعتبراً أن الانتهاكات التي ترتكبها "اسرائيل" تشكل خرقاً للمواثيق الدولية ومبادئ . كما لفت إلى المساعدات التي تقدمها روسيا الاتحادية للبنان، لا سيما في المجال الطبي وتوفير المستلزمات الاستشفائية.

