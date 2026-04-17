تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟

Lebanon 24
17-04-2026 | 22:36
A-
A+
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم الامين في" الاخبار": رئيس الحكومة نواف سلام الذي يعتقد أن الحاجة إليه ستبقى قائمة إلى أبد الآبدين، ربما تكون الأخبار قد وصلته، عن الحوار الذي بدأه الرئيس جوزاف عون نفسه، مع السعودية مُمثّلة بالأمير يزيد بن فرحان من جهة، ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية، ومع آخرين، ربما لا يريد الرئيس عون كشف هويتهم بعد. وعنوان البحث: كيف ننجز تغييراً حكومياً... هل يحصل توافق داخلي يقضي بحجب الثقة ومن ثم الذهاب نحو استشارات جديدة لتسمية رئيس جديد للحكومة، أم يكون من خلال قانون مُعجّل مُكرّر يُقِرّه مجلس النواب، ويقضي بتقديم موعد الانتخابات النيابية إلى منتصف الصيف المقبل، ما يقود إلى استقالة الحكومة من تلقاء نفسها؟
لكنّ الأهم في النقاش، أن عون، الذي سيتلمّس يوماً بعد يوم، النتائج الإضافية لما حصل ويحصل في لبنان والمنطقة، لا يزال هو الآخر، ينتظر النتائج النهائية للمفاوضات الإيرانية – الأميركية. وربما يوجد من يُسمِعُه كلاماً عن احتمال كبير لعودة الحرب، ولقلب الطاولة من جديد على إيران وعلى حزب الله في لبنان.
حتى لو حصل ذلك، فإن عون، يبادر الآن، إلى بناء «استراتيجية الخروج» من مرحلة «ما بعد حرب عام 2024»، وهو لذلك، يستعجل إطلاق المواصفات على الشخصية التي تناسب الحكومة الجديدة. وهو ما يقوله أيضاً الرئيس بري، الذي يعتبر أن حفظ السلم الأهلي في لبنان، وإدارة عاقلة لأي تفاوض مع إسرائيل، يتطلبان وجود حكومة يكون على رأسها شخص «ليس ضعيفاً ولا أن يكون صدامياً». وعندما يشرح زوار رئيس المجلس يأتي الجواب على الشكل الآتي:
نواف سلام، ضعيف جداً على مستويات عدة، خصوصاً على صعيد التمثيل السياسي والشعبي. وهو صدامي، مع كل الآخرين، ومع المقاومة بشكل خاص. بينما المرحلة تحتاج إلى شخص، لديه التمثيل السياسي والشعبي الواضح، ولا يكون صدامياً مع المقاومة. وعندما رُدّد أمامه اسم الوزير السابق فيصل كرامي، لم يعلّق بري سلباً أو إيجاباً، لكنه عاد ليقول إن المهم أن يكون الرئيس الجديد للحكومة، يملك أيضاً شبكة علاقات خارجية تساعد لبنان في المرحلة المقبلة... وظلّ زوار عين التينة يستمعون إلى مواصفات تلو مواصفات إلى أن خرج أحدهم قائلاً: يا جماعة، إنه يطالب بنجيب ميقاتي. والأخير يريده الرئيس عون أيضاً، كما لا يرفضه وليد جنبلاط ولا حزب الله، وحتى «القوات اللبنانية» تقبل به.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التيار الوطني الحر يقدم اقتراح قانون للتمديد للانتخابات النيابية لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد مرتين
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة نيابيّة لقانون الإنتخاب قبل نهاية آذار؟
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى المجلس النيابي
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يحسم: الاستحقاق النيابي ليس ورقة تفاوض
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإيرانية

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-18
Lebanon24
04:30 | 2026-04-18
Lebanon24
04:02 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
03:57 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24