عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟

كتب ابراهيم الامين في" الاخبار": رئيس الحكومة نواف سلام الذي يعتقد أن الحاجة إليه ستبقى قائمة إلى أبد الآبدين، ربما تكون الأخبار قد وصلته، عن الحوار الذي بدأه الرئيس جوزاف عون نفسه، مع مُمثّلة بالأمير يزيد بن فرحان من جهة، ومع من جهة ثانية، ومع آخرين، ربما لا يريد الرئيس عون كشف هويتهم بعد. وعنوان البحث: كيف ننجز تغييراً حكومياً... هل يحصل توافق داخلي يقضي بحجب الثقة ومن ثم الذهاب نحو استشارات جديدة لتسمية رئيس جديد للحكومة، أم يكون من خلال قانون مُعجّل مُكرّر يُقِرّه مجلس النواب، ويقضي بتقديم موعد الانتخابات النيابية إلى منتصف الصيف المقبل، ما يقود إلى استقالة الحكومة من تلقاء نفسها؟

لكنّ الأهم في النقاش، أن عون، الذي سيتلمّس يوماً بعد يوم، النتائج الإضافية لما حصل ويحصل في والمنطقة، لا يزال هو الآخر، ينتظر النتائج النهائية للمفاوضات – الأميركية. وربما يوجد من يُسمِعُه كلاماً عن احتمال كبير لعودة الحرب، ولقلب الطاولة من جديد على وعلى في لبنان.

حتى لو حصل ذلك، فإن عون، يبادر الآن، إلى بناء «استراتيجية الخروج» من مرحلة «ما بعد حرب عام 2024»، وهو لذلك، يستعجل إطلاق المواصفات على الشخصية التي تناسب الحكومة الجديدة. وهو ما يقوله أيضاً الرئيس ، الذي يعتبر أن حفظ السلم الأهلي في لبنان، وإدارة عاقلة لأي تفاوض مع ، يتطلبان وجود حكومة يكون على رأسها شخص «ليس ضعيفاً ولا أن يكون صدامياً». وعندما يشرح زوار رئيس المجلس يأتي الجواب على الشكل الآتي:

نواف سلام، ضعيف جداً على مستويات عدة، خصوصاً على صعيد التمثيل السياسي والشعبي. وهو صدامي، مع كل الآخرين، ومع المقاومة بشكل خاص. بينما المرحلة تحتاج إلى شخص، لديه التمثيل السياسي والشعبي الواضح، ولا يكون صدامياً مع المقاومة. وعندما رُدّد أمامه اسم الوزير السابق فيصل كرامي، لم يعلّق بري سلباً أو إيجاباً، لكنه عاد ليقول إن المهم أن يكون الرئيس الجديد للحكومة، يملك أيضاً شبكة علاقات خارجية تساعد لبنان في المرحلة المقبلة... وظلّ زوار عين التينة يستمعون إلى مواصفات تلو مواصفات إلى أن خرج أحدهم قائلاً: يا جماعة، إنه يطالب بنجيب ميقاتي. والأخير يريده الرئيس عون أيضاً، كما لا يرفضه وليد جنبلاط ولا حزب الله، وحتى «القوات اللبنانية» تقبل به.

