تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بانتظار "مذكرة التفاهم" المقبلة!

Lebanon 24
17-04-2026 | 22:54
A-
A+
بانتظار مذكرة التفاهم المقبلة!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": يُشكّل إعلان الخارجية الأميركية عن النص الكامل ل "مذكرة التفاهم" بين لبنان وإسرائيل لحظة حقيقة مرّة. فهذه الوثيقة هي صك أمني يكرّس واقعاً جديداً، بضمان صارم من جانب إدارة دونالد ترامب. عند مقارنة هذه المذكرة بما سبقها، وتحديداً "اتفاق وقف النار" في 27 تشرين الثاني 2024 ، ينجلي حجم الخسارة الاستراتيجية التي مُني بها لبنان. فالمذكرة الحالية انتزعت من إسرائيل "حقاً شرعياً" لم تجرؤ على المطالبة به رسمياً من قبل. فهي تنص على احتفاظها ب "الحق في الدفاع عن النفس" داخل لبنان، ما يعني عملياً تحويل الأجواء والأراضي اللبنانية إلى ساحة مفتوحة لسلاح الجو الإسرائيلي، يضرب فيها متى شاء وأينما شاء، بتقدير منفرد للتهديد. كما أنّ هذه المذكرةتجاوزت مربّع الليطاني والقرار 1701 ، ونزع السلاح الممرحل، لتفرض بشكل واضح ومباشر نزع سلاح "حزب الله" في كل لبنان كأولوية لأي خطوة أخرى. وإذا ما وُضعت المذكرة الحالية في ميزان التاريخ، فسيتضح أنّ لبنان ينزلق في مسار انحداري لا هوادة فيه:اتفاق الهدنة ( 1949 ): كان الأفضل على الإطلاق. إذ ثبّت الحدود الدولية ووضع لبنان في موقع "الجار المستقر" بعيداً عن أطماع التوسع.
القرار 425 ( 1978 ): جاء ليطالب بانسحاب إسرائيلي غيرمشروط، وكان أفضل من كل ما تلاه من ترتيبات أمنية هجينة.القرار 1701 ( 2006 ): على رغم ثغراته، حافظ على "قشرة" من السيادة عبر دور "اليونيفيل" والجيش اللبناني في منطقة جغرافية محدّدة (جنوب الليطاني). اتفاق تشرين الثاني ( 2024 ): كان "بداية التآكل"، إذ بدأ بعده الحديث عن لجان مراقبة وتفكيك بنى تحتية تحت ضغط الدمار الهائل.
مذكرة نيسان الحالي: هي محطة أخرى في الاندفاع نحو القعر، إذ أصبحت إسرائيل "شريكاً أمنياً" في مراقبة الداخل اللبناني، وأصبح "حزب الله" "هدفاً قانونياً" دولياً وليس مجرد طرف عسكري.
والمعضلة الكبرى هي أنّ العقل السياسي والعسكري "المقاوم"يمضي في هذا المسار الذي يؤدي في كل محطة إلى نتائج أسوأ من تلك التي سبقتها. فهل يفكر هذا العقل بما سيأتي بعد مذكرة نيسان؟ أم سيعتبر أنّه هذه المرّة انتصر فعلاً وأنّه سيعوّض كل الخسائر التاريخية السابقة دفعة واحدة؟
المقارنة بين اتفاقات 1949 و 2026 (بمسافة 77 عاماً) تكشف أنّ لبنان خسر "الدولة" في سبيل "القضية"، ثم خسر "القضية" في سبيل "المحور"، لينتهي به الأمر اليوم كبش محرقة في سوق المقايضات الإقليمية والدولية. وبالتأكيد، "مذكرة التفاهم" الحالية هي مقدّمة لما هو أسوأ إذا استمر منطق الانتحار المجاني.الخروج من عنق الزجاجة لا يكون بمزيد من "الصراخالأيديولوجي"، فوق أنقاض القرى المحروقة والمدمّرة والمهجّرة حتى إشعار آخر. فهل ننتظر "مذكرة التفاهم" المقبلة، وفيها نبكي على أطلال مذكرة 2026 ، كما نبكي اليوم على أطلال الاتفاقات والتفاهمات الميتة؟
الجيش اللبناني

دونالد ترامب

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24