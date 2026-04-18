تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لبنان بعد الهدنة: ثغرات في البنود لمصلحة إسرائيل.. وعون يؤسس لمرحلة ما بعد الحرب

|
18-04-2026 | 01:00
A-
A+
لبنان بعد الهدنة: ثغرات في البنود لمصلحة إسرائيل.. وعون يؤسس لمرحلة ما بعد الحرب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في لحظة مفصلية، دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، فاتحا الباب أمام مرحلةٍ دقيقة تتداخل فيها رهانات السياسة مع تحديات الميدان، وتتقاطع فيها القراءات بين ما يعلن وما يضمر. وفي هذا السياق، جاءت الكلمة المتلفزة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتشكّل محاولة شاملة لرسم معالم المرحلة المقبلة، ليس فقط بوصفها خطابًا تفسيريًا لما جرى، بل كإطار سياسيّ يرسم اتجاه الدولة في مقاربة ما بعد الهدنة.
واستهلّ الرئيس عون كلمته بنبرة وجدانية عالية، خاطب فيها اللبنانيين من “موقع المسؤولية ومن قلب الألم”، واضعًا نفسه في موقع الشاهد على معاناة الناس لا المراقب لها. هذا المدخل لم يكن تفصيليًا، بل أتى ليؤسّس لخطابٍ جامع يسعى إلى إعادة ترميم العلاقة بين الدولة وشريحة من اللبنانيين، في ظلّ أزمة ثقة برزت بعد الحرب.
وفي تناوله لوقف إطلاق النار، قدّمه الرئيس بوصفه "ثمرة تضحيات اللبنانيين"، في محاولة واضحة لإعادة صياغة السردية الوطنية حول ما جرى. لم يحصر الإنجاز في الإطار الدبلوماسي، بل وسعه ليشمل صمود المدنيين في القرى والبلدات الحدودية، معتبرًا أنّ هذا الصمود هو الذي ثبّت لبنان في معادلة الصراع. وفي هذا التوصيف، سعى عون إلى تثبيت معادلة توازن بين الميدان والسياسة، بحيث لا يظهر القرار السياسي منفصلًا عن واقع التضحيات على الأرض.
لكن الخطاب لم يقف عند حدود الداخل، بل توسّع ليشمل البعد الدبلوماسي، حيث أشار إلى "جهود جبّارة" بذلها المسؤولون اللبنانيون بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة. وهنا حاول عون تقديم صورةٍ عن دولةٍ فاعلةٍ على المستوى الدولي، لا مجرّد متلقٍّ للضغوط أو الإملاءات. كما أنّ توجيهه الشكر إلى شخصياتٍ ودولٍ فاعلة، وفي مقدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول العربية لا سيما السعودية، عكس إدراكًا لأهمية الغطاء الدولي في تثبيت أي إنجازٍ ميداني.
غير أنّ التحوّل الأبرز في الخطاب جاء مع انتقال الرئيس إلى الحديث عن المرحلة المقبلة. فقد رسم بوضوحٍ معالم “مرحلة جديدة”، عنوانها الانتقال من وقف إطلاق النار إلى اتفاقاتٍ دائمة. وهذه النقلة ليست تقنية، بل سياسية بامتياز، إذ تعني عمليًا دخول لبنان في مسار تفاوضي طويل ومعقّد، قد يعيد رسم قواعد الاشتباك في الجنوب، وربما في مجمل العلاقة مع إسرائيل.
وفي هذا الإطار، برزت لهجة سيادية حازمة حين أكّد عون أنّ “لبنان يفاوض عن نفسه ويقرّر عن نفسه”، في محاولةٍ لإعادة تثبيت مفهوم الدولة كمرجعيةٍ وحيدة للقرار. هذه العبارة تختصر جوهر الخطاب.
هذا التوجّه يتقاطع مع المناخ الدولي المحيط بالهدنة. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل "لن تقصف لبنان بعد الآن"، في موقفٍ يعكس رغبةً أميركية في ضبط الإيقاع العسكري وفتح المجال أمام مسارٍ سياسي. في المقابل، أبدى بنيامين نتنياهو استعدادًا لمنح فرصةٍ لحلٍّ سياسي، لكن مع تأكيده أنّ إسرائيل "لم تُنهِ مهمّتها بعد"، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات التصعيد أو إعادة الضغط وفق تطوّر المفاوضات.
داخليًا، لا تبدو الصورة أقلّ تعقيدا. فقد عبّرت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أصدرته عن رفضها للمسار القائم، معتبرة أنّ السلطة تتّجه نحو "التفريط والتنازل"، وأنّ الدبلوماسية اللبنانية لم تنجح في حماية السيادة. هذا الموقف يعكس انقسامًا داخليًا عميقًا حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
وفي قلب هذا المشهد، يبرز النص الأميركي كإطارٍ ناظمٍ للمرحلة، قائم على وقف مؤقّت لإطلاق النار، وتعزيز دور الدولة أمنيا، وفتح باب المفاوضات المباشرة. غير أنّ هذا النص، يترك ثغراتٍ أساسية تتعلّق بالانسحاب الإسرائيلي وحقوق السكان بالعودة إلى مناطق جنوبية وتوازن الالتزامات، ما يجعله أقرب إلى إدارة للصراع منه إلى حل نهائي.
وفي السياق نفسه، أفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بأنّ الجيش لن ينسحب من الحزام الأمني، وأنّه سيجري نزع السلاح من جنوب لبنان بإشرافٍ أميركيّ.
وفي خرقٍ جديد لاتفاق الهدنة، أغار الطيران المُسيّر الإسرائيلي مستهدفا دراجة نارية على طريق عام كونين–بيت ياحون، ما أدى إلى سقوط شهيد.
وبين قراءتين متناقضتين، لبنانية ترى في الهدنة مدخلًا لوقف الحرب تمهيدًا لانسحابٍ كامل، وإسرائيلية تتعامل معها كفرصةٍ لإعادة صياغة الواقع الأمني في الجنوب، يبقى الميدان مفتوحًا على احتمالات الخرق والتصعيد، كما على صراع التأويل الذي قد يكون أخطر من صراع السلاح. وهكذا، يقف لبنان اليوم على عتبة مرحلةٍ دقيقة، حيث لا يكفي تثبيت الهدنة لضمان الاستقرار، بل يتطلب الأمر مسارا سياسيا متماسكا، وقدرة داخلية على إدارة التباينات، في ظلّ ضغوط خارجية لا تخفى.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الرئيس عون

الإسرائيلي

في تناوله

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

السعودية

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24