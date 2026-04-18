مساعدات الى القرى الحدودية رهن الاتصالات

لفت مصدر كنسي إلى أنه، بالتعاون بين جمعيات مدنية وأخرى تنتمي إلى العائلة الكنسية، يتمّ تنسيق حملة واسعة لتسيير قافلة مساعدات تشمل مواد غذائية، وأدوية، وأدوات طبية، وصهاريج محروقات، وغيرها من المستلزمات الضرورية للعيش، بهدف إيصالها خلال فترة وقف إطلاق النار إلى القرى التي كانت محاصَرة في الجنوب، ولا سيما رميش التي ستكون المحطة المركزية لتوزيع المساعدات على القرى المجاورة.

وأشار المصدر إلى أن اتصالات تُجرى مع الجيش وقوات الطوارئ الدولية، من أجل ضمان وصول القافلة من دون أي عوائق، خصوصًا أن الطرقات لا تزال مقطوعة في عدد من المناطق بسبب استهداف الجسور.





Advertisement