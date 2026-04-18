"التيار" يتشدد تجاه "المروّجين والمسوّقين"

قال مصدر قيادي في " " إلى أن القيادة لن تتهاون، اعتبارًا فصاعدًا، مع أي جهة تتحدث أو تروّج لوجهات نظر سياسية بعيدة عن موقف " " الرسمي، لا سيما إذا كان المتحدث حزبيًا ملتزمًا، نظرًا لما يسببه ذلك من ضرر على "التيار" وقواعده الشعبية.

وأشار المصدر إلى أنه تبيّن في الآونة الأخيرة، منذ ما سُمّي بـ"حرب إسناد غزة" وصولًا إلى "إسناد "، أن عددًا كبيرًا من الكوادر كان يتحدث ويسوّق لخط سياسي مغاير لموقف "التيار" من أي حرب إسناد، الأمر الذي انعكس سلبًا على توجهات المناصرين.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من هؤلاء قد فصلوا أنفسهم من "التيار" من دون ضجيج، بعدما جعلهم تبنّيهم لآراء متطرفة مؤيدة لجبهات الإسناد بعيدين كل البعد عن "التيار" الذي يعتبر أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخوّلة حمل السلاح والحفاظ على السيادة، من دون شريك ذي أجندات خارجية.







Advertisement