عمليات رفع الأنقاض مستمرة في الحي السكني بصور.. انتشال جثة شهيد والبحث عن 8 مفقودين

لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات رفع الأنقاض في الحي السكني في مدينة صور، ولا سيما في مبنى سلامة المؤلف من 12 طابقًا، حيث تمكّنت بالتعاون مع بلدية صور من انتشال جثة ، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة عن 8 مفقودين، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وأسفر القصف عن دمار واسع وشامل في المنطقة، شمل انقطاع شبكات الكهرباء والمياه، وتضرر الطرقات، ما أدى إلى تغيير معالم الحي بشكل كبير.



كما سُجّل تدمير 6 مبانٍ بشكل كامل، إضافة إلى تضرر مطعم "Shoops"، إلى جانب أضرار طالت عشرات المنازل في محيط الموقع.









