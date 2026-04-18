رئيس المجلس الماروني: كلمة رئيس الجمهورية رسّخت نهج الدولة القوية

اعتبر رئيس المجلس العام المهندس ميشال متى، أنّ "الكلمة التي توجّه بها رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين، عبّرت بصدق عن وجع اللبنانيين وآمالهم، ورسّخت نهج الدولة القوية القادرة على حماية شعبها وصون سيادتها".



وإذ ثمّن عالياً القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالسير في خيار وقف إطلاق النار وفتح أفق الحلول الدائمة، رأى في هذا المسار تعبيراً مسؤولاً عن إرادة وطنية جامعة تضع مصلحة فوق كل اعتبار.



وقال في بيان: "إنّ المجلس العام الماروني يعلن دعمه الكامل لمواقف رئيس الجمهورية، ولا سيما تأكيده على بسط سلطة كامل الأراضي ، ورفض تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين".



كما حيا الروحية الوطنية التي خاطب بها رئيس الجمهورية اللبنانيين، داعياً إلى الوحدة ونبذ الانقسام، وإلى تغليب العقل والحكمة على الانفعال والشعارات، في لحظة دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي.



وإذ أكد الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة، دعا جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول مشروع الدولة، "إيماناً بأن خلاص لبنان لا يكون إلا بوحدة أبنائه وثقتهم بمؤسساته الشرعية".



Advertisement