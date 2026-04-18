تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس المجلس الماروني: كلمة رئيس الجمهورية رسّخت نهج الدولة القوية

Lebanon 24
18-04-2026 | 03:10
A-
A+
رئيس المجلس الماروني: كلمة رئيس الجمهورية رسّخت نهج الدولة القوية
رئيس المجلس الماروني: كلمة رئيس الجمهورية رسّخت نهج الدولة القوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، أنّ "الكلمة التي توجّه بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى اللبنانيين، عبّرت بصدق عن وجع اللبنانيين وآمالهم، ورسّخت نهج الدولة القوية القادرة على حماية شعبها وصون سيادتها".

وإذ ثمّن عالياً القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالسير في خيار وقف إطلاق النار وفتح أفق الحلول الدائمة، رأى في هذا المسار تعبيراً مسؤولاً عن إرادة وطنية جامعة تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

وقال في بيان: "إنّ المجلس العام الماروني يعلن دعمه الكامل لمواقف رئيس الجمهورية، ولا سيما تأكيده على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ورفض تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين".

كما حيا الروحية الوطنية التي خاطب بها رئيس الجمهورية اللبنانيين، داعياً إلى الوحدة ونبذ الانقسام، وإلى تغليب العقل والحكمة على الانفعال والشعارات، في لحظة دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي.

وإذ أكد الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة، دعا جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول مشروع الدولة، "إيماناً بأن خلاص لبنان لا يكون إلا بوحدة أبنائه وثقتهم بمؤسساته الشرعية".
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-18
Lebanon24
04:30 | 2026-04-18
Lebanon24
04:02 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
03:57 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24