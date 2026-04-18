تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رئيس المجلس الماروني: كلمة رئيس الجمهورية رسّخت نهج الدولة القوية
Lebanon 24
18-04-2026
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس المجلس العام
الماروني
المهندس ميشال متى، أنّ "الكلمة التي توجّه بها رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
إلى اللبنانيين، عبّرت بصدق عن وجع اللبنانيين وآمالهم، ورسّخت نهج الدولة القوية القادرة على حماية شعبها وصون سيادتها".
وإذ ثمّن عالياً القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالسير في خيار وقف إطلاق النار وفتح أفق الحلول الدائمة، رأى في هذا المسار تعبيراً مسؤولاً عن إرادة وطنية جامعة تضع مصلحة
لبنان
فوق كل اعتبار.
وقال في بيان: "إنّ المجلس العام الماروني يعلن دعمه الكامل لمواقف رئيس الجمهورية، ولا سيما تأكيده على بسط سلطة
الدولة على
كامل الأراضي
اللبنانية
، ورفض تحويل لبنان ساحة لصراعات الآخرين".
كما حيا الروحية الوطنية التي خاطب بها رئيس الجمهورية اللبنانيين، داعياً إلى الوحدة ونبذ الانقسام، وإلى تغليب العقل والحكمة على الانفعال والشعارات، في لحظة دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي.
وإذ أكد الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة، دعا جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول مشروع الدولة، "إيماناً بأن خلاص لبنان لا يكون إلا بوحدة أبنائه وثقتهم بمؤسساته الشرعية".
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24