في طرابلس.. تعرّض لطعنة سكين ليلا

أسعفت فرق اللبنني الشاب "ع.د" بعد تعرّضه لطعنة سكين في قدمه ليلا أثناء تواجده في محلة ساحة الأميركان - في ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفق ما أفادت " ".



ووُصفت حالة الجريح بالمستقرة، وغادر المستشفى لاحقًا.



وتشير المصادر إلى أن الحادثة قد تكون ناتجة عن إشكال، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات.



يُذكر أن الجريح من سكان المنطقة المذكورة.







