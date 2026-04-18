تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جعجع: لإعادة الاعتبار لمنطق الدولة وضبط الحدود

Lebanon 24
18-04-2026 | 03:10
A-
A+
جعجع: لإعادة الاعتبار لمنطق الدولة وضبط الحدود
جعجع: لإعادة الاعتبار لمنطق الدولة وضبط الحدود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن لبنان يقف أمام لحظة حاسمة لا تحتمل المراوحة، معتبرًا أن مهلة وقف إطلاق النار تشكّل اختبارًا فعليًا لقدرة الدولة على إثبات وجودها وفرض سيادتها على كامل أراضيها. وأكد أن الأولوية المطلقة تبقى لنزع السلاح غير الشرعي، لأن لا دولة يمكن أن تقوم فيما قرار الحرب والسلم لا يزال خارج يدها.


كلام جعجع جاء خلال مقابلة أجراها معه كبير مراسلي صحيفة “إل تيمبو” الإيطالية السيد اليساندرو بيرتولدي، حيث حمّل “حزب الله” مسؤولية فتح الجبهة وتوسيع رقعة الحرب، مشيرًا إلى أن لبنان دُفع مجددًا إلى دائرة الدمار نتيجة قرارات لا تعبّر عن إرادة الدولة ولا مصلحة اللبنانيين. واعتبر أن أي تأخير في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الشرعية لم يعد مبررًا، بل يضع البلاد أمام خطر الانهيار المتجدّد.

وفي موقف لافت، أشار جعجع إلى تراجع نفوذ الحزب داخليًا، سواء على مستوى حلفائه أو ضمن بيئته، بالتوازي مع تراجع قدرة إيران على دعمه نتيجة الضربات التي تتلقاها، ما يعكس تحوّلًا واضحًا في موازين القوى في المنطقة. كما شدد على أن استمرار استخدام لبنان كمنصة لصراعات إقليمية لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لمنطق الدولة وضبط الحدود بشكل كامل.

وعن أوضاع القرى الحدودية، ولا سيما المسيحية منها، حذّر من تركها لمصيرها في ظل المواجهات، مؤكدًا ضرورة حمايتها ومنع تهجير أهلها عبر تعزيز حضور الجيش والقوى الشرعية. كما ربط أي دور سياسي مستقبلي لـ”حزب الله” بمدى التزامه الكامل بالدستور وقرارات الدولة، معتبرًا أن الجمع بين العمل السياسي والسلاح غير الشرعي لم يعد ممكنًا.

وختم جعجع بدعوة واضحة إلى المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصديقة، لدعم الدولة اللبنانية في فرض سيادتها وتنفيذ قراراتها، لأن البديل عن ذلك هو استمرار الفوضى وتحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة للحروب
مواضيع ذات صلة
باسيل من طرابلس: المطلوب انتقال نوعي من منطق حماية الطوائف الى منطق حماية المواطن ونحن هنا لا ندعو ابداً الى الغاء الخصوصيات بل الى ضبطها ضمن دولة عادلة
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: لضبط الحدود ومنع أي عمل من شأنه الإخلال بالأمن قرر مجلس الوزراء إعادة العمل بوجوب حصول الإيرانيين على تاشيرة للدخول إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ما يهدد السلم الأهلي اليوم هو عدم قيام الدولة بمسؤولياتها في ضبط الأمن
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع: شيباني يستخف بقرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:00 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

الدولة على

إيران على

اللبنانية

حزب الله

المسيحية

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-18
Lebanon24
04:30 | 2026-04-18
Lebanon24
04:02 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
03:57 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24