منيمنة: رئيس الجمهورية يعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني

18-04-2026 | 03:19
منيمنة: رئيس الجمهورية يعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني
منيمنة: رئيس الجمهورية يعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني photos 0
رأى النائب ابراهيم منيمنة، أننا "نعيش لحظة صعبة ولبنان يحاول استعادة سيادة قراره، والمخاض الذي دخلنا به غير واضح المصير خصوصا في ظلّ استمرار حزب الله باعتماد النهج نفسه".

وشدد في حديث الى "صوت كل لبنان"، على أنّ "حزب الله ومنذ دخوله في حرب اسناد غزة راكم الخسائر على لبنان، ومع الأسف هو لا يقرّ بتغيّر موازين القوى"، معتبرا أن "عدم قدرة الحزب على تعديل هذا الواقع يدفعه الى اتهام الآخرين بالخيانة والحقيقة أن النموذج العسكري والسياسي الذي كان يقوم عليه الحزب ما عاد مجديا".

ودعا الحزب الى "ادراك التغيرات القائمة والذهاب الى نقاش مع اللبنانيين تحت سقف الدستور وعدم استخدام سياسة التخوين باتجاه الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية"، وأضاف: "نحتاج الى شيء ما يحصّن الواقع الداخلي والمطروح أن يقر الحزب بأنه ليس وحده في البلد وتسليم السلاح لا يعدّ استسلاماً بل يأتي على قاعدة التساوي بين جميع اللبنانيين".

ولم يخف منيمنه خشيته من هشاشة الوضع في ظل الهدنة الموقّتة، معتبرا أنّ "مفهوم نتنياهو لوقف النار هو العودة الى ما قبل الثاني من آذار، وهذا أمر خطير".

وقال: "كنا نعوّل على البعد اللبناني لدى الحزب ولكن ما حصل في الثاني من آذار ضرب بعرض الحائط اي ارتباط للحزب بلبنان واذا ما صحّت تصاريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول استعداد ايران التخلي عن أذرعتها في المنطقة فسيصبح الحزب وحيدا".

وأكد، أن رئيس الجمهورية يعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني فيما حزب الله لا يلتزم الموقف اللبناني وهو يلزم نفسه بالمسار الايراني، فيما الواضح أن ايران بدأت بتقديم تنازلات والأمور يبدو أنها تتجه الى الانفراج وليس الاصطدام والأرجح أن الاتفاق الذي سيبرم بين ايران والولايات المتحدة سيكون طويل الأمد.

وأوضح أنّ "المفاوضات مع إسرائيل لن تكون سهلة، وأعتقد أن رئيس الجمهورية في خطابه أمس وضع سقفًا وطنيًا واضحًا ونحن طالبناه كنواب بيروت خلال لقائنا به بالامس بأن يكون هناك سقف سياسي واضح للمفاوضات لكي يرتاح الداخل اللبناني فنحن نعرف حساسية هذا الموضوع داخليًا وبالتالي ينبغي التعاطي معه بحذر شديد"، ولفت الى أنّ "المدخل لاستعادة نقطة القوة هي وحدة اللبنانيين حول السقف السياسي الذي رسمه عون في خطابه أمس أوّلا ثمّ اتباع أي قرار يتّخذ بالتنفيذ"، مشيرا الى تفاؤل رئيس الجمهورية وارتياحه الى مسار الأمور العام.

وأضاف: "علينا الانتظار لتبيان ما اذا كانت هذه الهدنة ستكون نواة لاستقرار مستدام".

وردا على تصريح النائب نواف الموسوي حول رأي الأكثرية السنية بالمفاوضات، قال منيمنه: "عدم ضمان ردّة فعل الاسرائيلي لا يشكّل ذريعة لبقاء سلاح الحزب، وعلينا أن نقوي الدولة من أجل ضمان الاستقرار".
مواضيع ذات صلة
بلدية حلبا توضح: الموقف الرسمي يصدر عن البلدية
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا أطلق رئيس الجمهورية موقفه الناري من بكركي بالذات؟
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الحكومة السابقون: نعلن تأييدنا الكامل للمواقف الوطنية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأيضاً للموقف الداعم لموقفهما من قبل الرئيس بري
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات: من ينتقد مواقف رئيس الجمهورية لا يُمثّل سوى أوهام ماضوية في طور الانقراض
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 11:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-18
Lebanon24
04:30 | 2026-04-18
Lebanon24
04:02 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
04:00 | 2026-04-18
Lebanon24
03:57 | 2026-04-18
