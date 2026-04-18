منيمنة: رئيس الجمهورية يعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني

رأى النائب منيمنة، أننا "نعيش لحظة صعبة ولبنان يحاول استعادة سيادة قراره، والمخاض الذي دخلنا به غير واضح المصير خصوصا في ظلّ استمرار باعتماد النهج نفسه".



وشدد في حديث الى "صوت كل "، على أنّ "حزب الله ومنذ دخوله في حرب اسناد غزة راكم الخسائر على لبنان، ومع الأسف هو لا يقرّ بتغيّر موازين القوى"، معتبرا أن "عدم قدرة الحزب على تعديل هذا الواقع يدفعه الى اتهام الآخرين بالخيانة والحقيقة أن النموذج العسكري والسياسي الذي كان يقوم عليه الحزب ما عاد مجديا".



ودعا الحزب الى "ادراك التغيرات القائمة والذهاب الى نقاش مع اللبنانيين تحت سقف وعدم استخدام سياسة التخوين باتجاه الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية"، وأضاف: "نحتاج الى شيء ما يحصّن الواقع الداخلي والمطروح أن يقر الحزب بأنه ليس وحده في البلد وتسليم السلاح لا يعدّ استسلاماً بل يأتي على قاعدة التساوي بين جميع اللبنانيين".



ولم يخف منيمنه خشيته من هشاشة الوضع في ظل الهدنة الموقّتة، معتبرا أنّ "مفهوم نتنياهو لوقف النار هو العودة الى ما قبل الثاني من آذار، وهذا أمر خطير".



وقال: "كنا نعوّل على البعد اللبناني لدى الحزب ولكن ما حصل في الثاني من آذار ضرب بعرض الحائط اي ارتباط للحزب بلبنان واذا ما صحّت تصاريح الرئيس الأميركي حول استعداد التخلي عن أذرعتها في المنطقة فسيصبح الحزب وحيدا".



وأكد، أن رئيس الجمهورية يعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني فيما حزب الله لا يلتزم الموقف اللبناني وهو يلزم نفسه بالمسار الايراني، فيما الواضح أن ايران بدأت بتقديم تنازلات والأمور يبدو أنها تتجه الى الانفراج وليس الاصطدام والأرجح أن الاتفاق الذي سيبرم بين ايران والولايات المتحدة سيكون طويل الأمد.



وأوضح أنّ "المفاوضات مع لن تكون سهلة، وأعتقد أن رئيس الجمهورية في خطابه أمس وضع سقفًا وطنيًا واضحًا ونحن طالبناه كنواب خلال لقائنا به بالامس بأن يكون هناك سقف سياسي واضح للمفاوضات لكي يرتاح الداخل اللبناني فنحن نعرف حساسية هذا الموضوع داخليًا وبالتالي ينبغي التعاطي معه بحذر شديد"، ولفت الى أنّ "المدخل لاستعادة نقطة القوة هي وحدة اللبنانيين حول السقف السياسي الذي رسمه عون في خطابه أمس أوّلا ثمّ اتباع أي قرار يتّخذ بالتنفيذ"، مشيرا الى تفاؤل رئيس الجمهورية وارتياحه الى مسار الأمور العام.



وأضاف: "علينا الانتظار لتبيان ما اذا كانت هذه الهدنة ستكون نواة لاستقرار مستدام".



وردا على تصريح النائب نواف الموسوي حول رأي الأكثرية السنية بالمفاوضات، قال منيمنه: "عدم ضمان ردّة فعل الاسرائيلي لا يشكّل ذريعة لبقاء سلاح الحزب، وعلينا أن نقوي الدولة من أجل ضمان الاستقرار".

