تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المالكين تُحذر: معاناتنا بعد وقف إطلاق النار ستتفاقم بشكل غير مسبوق

Lebanon 24
18-04-2026 | 03:53
A-
A+
نقابة المالكين تُحذر: معاناتنا بعد وقف إطلاق النار ستتفاقم بشكل غير مسبوق
نقابة المالكين تُحذر: معاناتنا بعد وقف إطلاق النار ستتفاقم بشكل غير مسبوق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت نقابة المالكين أنّ معاناة المالكين، لا سيما بعد وقف إطلاق النار ستتفاقم بشكل غير مسبوق وستفوق بأضعاف معاناة المستأجرين، نتيجة تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة التي حمّلت المالكين أعباءً إضافية وخسائر جسيمة.

وأوضحت النقابة في بيان أنّ أبرز أسباب هذه المعاناة تتمثل بما يلي:

1. عدم تسديد بدلات الإيجار: يعاني المالكون من امتناع قسم كبير من المستأجرين، سواء من الجدد أو القدامى، عن تسديد بدلات الإيجار خلال فترة الحرب وما بعدها، ما حرمهم من مصدر دخلهم الأساسي.

2. تضرّر الأبنية والممتلكات: تعرضت العديد من المباني السكنية وغير السكنية لأضرار متفاوتة نتيجة الأعمال الحربية، ما ألزم المالكين بتحمّل كلفة الترميم والإصلاح دون أي تعويض فعلي.

3. الارتفاع الحاد في الأكلاف والمصاريف: أدت الحرب إلى تضاعف كلفة مصاريف الاستهلاك ما زاد العبء المالي  نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المالكين في ظل غياب أي توازن مع الإيرادات.

4. اختلال فادح في الإيجارات غير السكنية: في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، واستفاد عدد من المستأجرين في القطاع التجاري من هذه الزيادات، بقيت بدلات الإيجار متدنية، ما فاقم الخلل وألحق ظلمًا إضافيًا بالمالكين.

ودعت نقابة المالكين الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإقرار إجراءات عاجلة وعادلة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، وتؤمن الدعم اللازم لتعويض الخسائر التي تكبّدها المالكون.
مواضيع ذات صلة
نقابة صيادلة لبنان رحبت بوقف إطلاق النار: خطوة أولى نحو وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: نرفض أي محاولة لتعديل قانون الإيجارات غير السكنية
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نأمل في تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل بما في ذلك لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: يجب احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في كافة أنحاء المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:45:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-04-18
Lebanon24
07:32 | 2026-04-18
Lebanon24
07:31 | 2026-04-18
Lebanon24
07:31 | 2026-04-18
Lebanon24
07:27 | 2026-04-18
Lebanon24
07:22 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24