مرقص: نعيد تأكيد الثوابت التي أعلنها الرئيس عون

أكّد بول مرقص، أنّ" ما يجري اليوم نتيجة التحرّك الأميركي والدعم العربي والدولي للجهود ، يشكّل فرصة للبنان يجب عدم تفويتها"، مشيرًا إلى أنّ المطالب اللبنانية "تتجاوز إعلان وقف إطلاق النار إلى العمل على تثبيته وجعله مستداماً والانسحاب الاسرائيلي والإفراج عن الأسرى ومعالجة النزاعات الحدودية القائمة كما قال فخامة الرئيس".

وشدّد الوزير مرقص في حديث الى شبكة ABCNews الأميركية مساء أمس على "الترحيب بوقف إطلاق النار دون أن يكون جزءًا من أي مفاوضات إقليمية'، لافتًا إلى أنّ " تريد مسارًا تفاوضيًا خاصًا بها بدعم من الأميركية، دون أن يكون على بساط أي مفاوضات إقليمية أوسع قد تنعكس ايجاباً على المنطقة برمتها".



ورحّب الوزير مرقص بإعلان الرئيس الأميركي ترمب وقف إطلاق النار في لبنان ومنع من مواصلة اعتداءاتها مشيراً الى محادثة الرئيس مع الهاتفية خلال الاتصال لنحو ثلاثين دقيقة، "في اطار الجهود الديبلوماسية المكثفة التي أطلقها الرئيس عون لتثبيت الهدوء وحشد الدعم الدولي للبنان".



وأشار الوزير مرقص إلى حجم الخسائر التي تكبّدها لبنان، موضحًا أنّ "عدد بلغ 2294، إضافة إلى 7544 جريحًا، وأكثر من مليون و500 نازح"، مؤكّدًا ان لبنان" يتطلع إلى الاستقرار انطلاقاً من حماية مصالحه الوطنية والذي من شأنه أن يكرس نتائج المساعي التي يقودها رئيس الجمهورية".

