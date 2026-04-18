في الكورة.. العثور على "أحمد" جثة داخل إحدى الأراضي وما علاقته بإشكال التبانة؟

عُثر على المدعو جثة داخل إحدى الأراضي في منطقة الهيكلية - فجر اليوم السبت، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات والأدلة الجنائية العسكرية إلى المكان، إلى جانب فرق الإسعاف التي عملت على نقل الجثة إلى .



وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة.



يُذكر أن المتوفى من سكان منطفة التبانه وهو مطلوب على خلفية الإشكال الذي وقع قبل يومين في منطقة ، والذي أسفر عن مقتل رقيب في الجيش، إضافة إلى إصابة عسكريين وأحد المواطنين.





Advertisement