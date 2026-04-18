اجواء متقلبة تسيطر على لبنان.. وهكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز غرب وموجة من الغبار مصدرها مما يؤدي الى طقس متقلّب ومغبر وممطر أحيانًاً، تنحسر موجة الغبار تدريجيا اعتبارا من يوم غد الاحد مع بقاء الاجواء متقلبة وممطرة حتى مساء يوم الأثنين حيث يستقر الطقس تدريجياً.



غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط امطار متفرقة أحياناً مترافقة ببرق و رعد خاصة في المناطق الشمالية، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من الظهر كما تنشط الرياح .

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا ، تنحسر الامطار تدريجيا ويتحسن الطقس مساء.

الثلاثاء:

قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة .

