عون التقى سلام.. رئيس الحكومة: نأمل ان يتمكن النازحون من العودة الآمنة إلى منازلهم

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الدكتور نواف سلام وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات الأخيرة على الصعيدين الأمني والدبلوماسي . كما اجرى الرئيسان تقييماً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والمساعي الجارية لتثبيته ومنها الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأميركي دونالد ووزير خارجيته ماركو روبيو وعدد من قادة والأجنبية .

وبعد اللقاء أوضح الرئيس سلام أن البحث مع تناول أيضا الجهوزية للمفاوضات ، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات لاسيما منها القرار الذي صدر في الجلسة الأخيرة للمجلس القاضي بتعزيز بسط سلطة محافظة وحصر السلاح فيها .

واعرب الرئيس سلام عن أمله في ان يتمكن النازحون بعد ثبات وقف إطلاق النار من العودة الآمنة إلى منازلهم في أقرب وقت ، مؤكدا ستواكب عودتهم وتقدم كل ما هو مطلوب منها لجهة تسهيل هذه العودة لاسيما ترميم الجسور المهدمة وفتح الطرق وتأمين المستلزمات في المناطق التي ستكون العودة إليها آمنة وممكنة.

Advertisement