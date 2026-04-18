رغم مرور يومين على وقف إطلاق النار.. مُعاناة أهالي رميش والقرى المُجاورة مستمرة

على الرغم من مرور يومين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا يزال أهالي بلدة رميش والقرى المُجاورة يعيشون في أوضاع سيئة جداً.



ويؤكد الأهالي عبر " " انه "حتى الآن لم تصل أي مساعدات أو مواد غذائية إلى البلدة ولم يتمكن أحد بعد من مغادرتها"، متساءلين عن السبب.



وقال الأهالي إن "ما يحصل غريب جدا فعلى الرغم من الحديث عن حملة واسعة لتسيير قافلة مساعدات تشمل المواد الغذائية والأدوية والمحروقات بهدف إيصالها خلال فترة وقف إطلاق النار إلى البلدة والقرى المجاورة ام نلمس أي شيئ بعد، وليس هناك من تصاريح مرور لمن يرغب بالدخول الى البلدة أو الخروج منها"



ويُشدد الاهالي على انه "على الرغم مما يحصل هم يثقون بالدولة وبأنها لن تتخلى عنهم وكل مل يطالبون به هو تأمين ممر آمن لوصول المواد الأساسية إلى البلدة بعد نفادها كليا حيث يعيش الأهالي حاليا بـ "اللحم الحي".



Advertisement