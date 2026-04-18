بلدية بخعون- الضنية تبدأ بتطبيق قانون استرداد كلفة خدمات كافة النفايات

أعلنت بلدية بخعون- ، في بيان، "بدء تطبيق قانون استرداد الكلفة المتعلق بخدمات جمع النفايات والنظافة العامة، عن كل منزل مسكون ضمن نطاق البلدة، بقيمة (500) خمسمائة ألف شهريا، وعن كل مؤسسة ومحل تجاري كل حسب حجمه، وذلك اعتبارا من شهر نيسان 2026".





وأشارت البلدية إلى أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تأمين استمرارية الخدمات الأساسية والحفاظ على النظافة والصحة العامة، في ظل الأعباء المالية المتزايدة وارتفاع كلفة التشغيل والصيانة".





ودعت جميع المواطنين إلى التعاون والتسديد ضمن المهل المحددة، لما فيه المصلحة العامة وخدمة البلدة وأهلها.

