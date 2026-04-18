ثابت شكر للوسائل الاعلامية مواكبتها زيارة الراعي الى جزين

توجه أمين السر العام للبطريركية في بكركي الأب فادي ثابت، إلى جميع الوسائل الإعلامية، وإلى الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، شاكرا "مواكبتهم المميزة وتغطيتهم الواسعة لزيارة صاحب الغبطة والنيافة إلى منطقة جزين وضواحيها".







وقال في بيان: "لقد كان لجهودكم الإعلامية دور بارز في نقل صورة هذه الزيارة الراعوية بكل أبعادها الإنسانية والوطنية، وفي إيصال رسالتها القائمة على الرجاء والثبات إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء الوطن".







وختم: "إنني أقدّر عالياً التزامكم المهني ورسالتكم السامية في خدمة الحقيقة، وتعزيز ثقافة المحبة، ونشر روح السلام. مع خالص شكري ومحبتي وتقديري".

