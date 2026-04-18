فضل الله: من يريد أن يكون أنطوان لحد سنقاتله

قال النائب إن "من يريد أن يكون" " سنقاتله كما قاتلنا ".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي من بلدة تبنين الجنوبية: "المهم بالنسبة إلينا هو شعبنا الثابت والصامد رغم الألم، والناس مستعدة لخيار تحرير أرضها".

وتابع قائلاً: "العدوّ لم يتمكن من تخطي 4 كلم ولم يتمكن من التثبيت".

واعتبر أنه "من مسؤولية اليونيفيل أن يمنع من دخول منطقة لم يدخلها الإسرائيلي سابقاً".

وقال: "أعطيناكم صورة نصر فلا تعطونا صورة ذل".

وأضاف: "نحن تفردنا بخيار ولم نطلب من السلطة سوى عدم طعننا".

وسأل: "لماذا لم يطلب من الجيش الآن العودة إلى مواقعه إذا كان فعلاً هو من جلب اتفاق وقف إطلاق النار؟"

وتابع قائلاً: " 17 أيّار لن يمر في ولو بقينا لوحدنا".

وسأل: "أي الأفضل، أن يذهب لبنان إلى وحده ذليلاً أم أن نستفيد من المناخ الإقليميّ من إلى السعوديّة وباكستان؟"