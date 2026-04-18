لبنان

عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان

Lebanon 24
18-04-2026 | 07:05
 قال نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية محمد اسحاق دار اليوم، إنّ "باكستان تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران"، مشيرا إلى أن "لبنان من أبرز عقد التفاوض".

وأضاف أنّ "واشنطن وطهران كانتا قريبتين للغاية من التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسلام آباد".

وأشار إلى أنّ "إسلام آباد تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والحفاظ على الزخم الديبلوماسي القائم"، مؤكدا أنّ "وقف إطلاق النار الحالي يوفر نافذة ضيقة يجب استثمارها لتفادي عودة التصعيد العسكري في المنطقة".

وأوضح أنّ "لبنان يُعدّ أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، إذ تصر طهران على ربط أي تفاهم مع الولايات المتحدة بوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، في حين تحاول واشنطن الفصل بين ملف الحرب في لبنان ومسار التفاوض مع إيران حول القضايا النووية والأمنية الإقليمية".
