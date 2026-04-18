عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان

قال وزراء باكستان ووزير الخارجية محمد اسحاق دار اليوم، إنّ "باكستان تعمل على تقريب وجهات النظر بين وطهران"، مشيرا إلى أن " من أبرز عقد التفاوض".



وأضاف أنّ "واشنطن وطهران كانتا قريبتين للغاية من التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسلام آباد".



وأشار إلى أنّ "إسلام آباد تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والحفاظ على الزخم الديبلوماسي القائم"، مؤكدا أنّ "وقف إطلاق النار الحالي يوفر نافذة ضيقة يجب استثمارها لتفادي عودة التصعيد العسكري في المنطقة".



وأوضح أنّ "لبنان يُعدّ أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، إذ تصر على ربط أي تفاهم مع بوقف الهجمات على الأراضي ، في حين تحاول واشنطن الفصل بين ملف الحرب في لبنان ومسار التفاوض مع حول النووية والأمنية الإقليمية".

