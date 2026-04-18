"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أدان الاعتداءات الإسرائيلية

أدان "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" في بيان، ما يقوم به العدو من تعدّيات وأعمال تجريف وتفجير وتخريب في القرى والبلدات الجنوبية الحدودية التي لا يزال يحتلها ويمنع سكانها من العودة إليها، معتبراً أن ذلك يُعدّ جريمة حرب، وعملاً وحشياً ولا إنسانياً، وخرقاً واضحاً وفاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار ولكل الاتفاقات والأعراف الدولية.







ورأى أن "هذا العمل يشكّل استمراراً للأعمال الحربية التي أُعلن عن توقفها، واستكمالاً لمخطط سبق أن أعلنه العدو ويعمل على تنفيذه على مراحل، بهدف تحويل هذه القرى إلى منطقة عازلة خالية من المنازل والمباني والسكان، بما يمنع عودة الأهالي إليها حالياً، ويُعقّد مستقبلاً مسار عودتهم وإعادة إعمارها".







وأضاف: "إننا كأبناء للمنطقة الحدودية، ندين ونستنكر ونرفض هذا النهج بشكل قاطع، ونطالب بالتحرك الفوري وبكل الوسائل المتاحة لوقف هذه الانتهاكات، وإعلان موقف واضح بأن أي اتفاق يُبرم تحت وقع التفجيرات وتجريف ما تبقى من منازل وأرزاق واحتلال جزء من أرض وطننا ومنع عودة الأهالي، هو اتفاق مرفوض ولا يُعتدّ به".







كما أهاب البيان بجميع فئات الشعب ومكوّناته، وبالهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، وأصدقاء في الخارج، رفع الصوت عالياً لوقف هذه الاعتداءات التي تُرتكب يومياً بحق البلدات الحدودية، والتي تكاد تتحول إلى أثر بعد عين، في ظل استمرار هذه التعديات واستغلال العدو للمفاوضات الجارية وغياب أي رادع فعلي.



Advertisement