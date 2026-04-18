سلام: استنكر الاعتداء اليوم على عناصر اليونيفيل ووجّهت بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المرتكبين

استنكر رئيس الحكومة سلام الاعتداء اليوم على عناصر من الكتيبة في اليونيفيل.

وكتب عبر حسابه على "اكس":

"استنكر باشد العبارات الاعتداء اليوم على عناصر من الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل. وقد أعطيت تعليماتي المشددة بأجراء التحقيق الفوري للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المرتكبين. فمن البديهي ان هذا المسلك غير المسؤول يلحق الأذى الكبير بلبنان وعلاقاته مع الدول الصديقة الداعمة له في العالم".