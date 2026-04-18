تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير المالية يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي

Lebanon 24
18-04-2026 | 07:27
A-
A+
وزير المالية يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي
وزير المالية يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استكمل وزير المالية ياسين جابر والوفد الرسمي اللبناني لقاءاته الرسمية في العاصمة الأميركية واشنطن، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد عقد سلسلة اجتماعات خُصصت لبحث سبل دعم لبنان مالياً واقتصادياً، ومتابعة أولويات الإصلاح والتعافي.



وفي هذا المجال، عقد جابر اجتماعًا مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تم خلاله التداول في التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وأهمية مواصلة الحوار البنّاء بين لبنان والصندوق، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.



كما عقد اجتماعًا مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي Anna Bjerde، وذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني مع مسؤولي البنك الدولي خلال الأيام الماضية.



ووصف الوزير جابر الاجتماع بالإيجابي والبنّاء، لناحية التأكيد على "التزام البنك الدولي بمواصلة دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ليس فقط من خلال المشاريع القائمة، بل أيضاً عبر مواكبة أولويات الدولة اللبنانية في مسار التعافي وإعادة الإعمار".



وشدد على "أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشاريع الممولة من البنك الدولي، والتي تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي"، مركزًا على ضرورة توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات اللبنانية المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.



وقال إن "لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، وتراعي حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد".



ويأتي هذا اللقاء في ختام برنامج مكثف من الاجتماعات التي عقدها جابر والوفد اللبناني في واشنطن مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، والتي هدفت بشكل رئيسي إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار.

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

الدولة اللبنانية

إعادة الإعمار

الشرق الأوسط

البنك الدولي

النقد الدولي

وزير المالية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-04-18
Lebanon24
13:25 | 2026-04-18
Lebanon24
13:18 | 2026-04-18
Lebanon24
13:08 | 2026-04-18
Lebanon24
13:04 | 2026-04-18
Lebanon24
13:00 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24