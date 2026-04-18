بلدية بدياس تعمل على استحداث ممر عند ضفاف الليطاني لتسهيل عودة النازحين

عملت بلدية بدياس بالتعاون مع مصلحة مياه وكشافة الرسالة الاسلامية على استحداث ممر عند ضفاف الليطاني في منطقة بدياس ، لتسهيل حركة مرور قوافل العائدين من الى القرى والبلدات الجنوبية والتي نزحوا منها خلال فترة الحرب.



وأشار رئيس بلدة بدياس عزت خليل الى ان "البلدية وبكل امكاناتها تعمل جاهدة لاقامة هذا الممر ليخفف نوعاً ما زحمة السير التي نشهدها عند جسر بعد تدميره من قبل العدو الاسرائيلي".

