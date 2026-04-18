تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

معلمو التعليم الأساسي: لن نتساهل في حقوقنا

Lebanon 24
18-04-2026 | 07:33
A-
A+
معلمو التعليم الأساسي: لن نتساهل في حقوقنا
معلمو التعليم الأساسي: لن نتساهل في حقوقنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي أنها لن تتساهل في حقوق المعلمين لجهة صرف 6 مضاعفات الراتب في القريب العاجل، وطالبت الحكومة باقرار سلسلة الرواتب، و"لن نمهل الحكومة طويلا وسنتخذ موقفا قبل نهاية الشهر الحالي".



 وقالت في بيان: "بعد أن وضعت الحرب أوزارها في إطار هدنة مؤقتة نتمنى أن تطول، نسأل الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، ونهنئ العائدين إلى ديارهم بسلامة العودة".



وتوجهت بالشكر والتقدير لمديري المدارس، رؤساء مراكز الإيواء وفريق العمل، على الجهود التي بذلتموها خلال فترة الحرب، ولا سيما في استقبال النازحين من أبناء الوطن.



وتابعت: "كنتم السادة والقادة في إطار التضامن الاجتماعي، وكنتم عند حسن الظن بكم، قياديين مبادرين تعرفون ما يجب أن تقوموا به. لكم تُرفع القبعات، حيث احتضنتم النازحين، وضاعفتم عملكم في التعليم عن بعد، وحملتم همّ المواطنين والوطن. إن الرابطة ترى فيكم قيادات الوطن، إذ كنتم عامل الوحدة في زمن الانقسام، وأثبتم أن المعلمين في التعليم الرسمي هم عنوان القيم التي يربّون عليها الأطفال، سواء في التضامن أو الخدمة العامة أو العيش المشترك".



وأضافت: "إذ نقدر هذا العمل الإنساني، ندعو وزارة التربية إلى استصدار شهادات تقدير لكل فرد منكم، كما نطالب بأن تكون البدلات عادلة وتوازي قيمة التعب والجهد والمسؤولية التي تحملتموها على مدى شهر ونصف، علمًا أن البعض سيستمر في استضافة نازحين تعذّرت عودتهم إلى قراهم حتى الآن".



من جهة ثانية، ذكرت الرابطة أنها لن تتساهل في حقوق المعلمين لجهة صرف 6 مضاعفات الراتب في القريب العاجل ومطالبة الحكومة باقرار سلسلة الرواتب، "بعدما اتخذت من الحرب ذريعة للمماطلة والتسويف. ولن تمهل طويلا وستتخذ موقفها قبل نهاية الشهر الحالي".
لبنان

إقتصاد

التضامن الاجتماعي

التعليم الأساسي

معلمو التعليم

النازحين

القادة

الرحمة

العاج

حسن ا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-04-18
Lebanon24
13:25 | 2026-04-18
Lebanon24
13:18 | 2026-04-18
Lebanon24
13:08 | 2026-04-18
Lebanon24
13:04 | 2026-04-18
Lebanon24
13:00 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24