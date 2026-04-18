تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في جنوب لبنان.. إسرائيل تعلن إنشاء "الخط الأصفر"!

Lebanon 24
18-04-2026 | 07:31
A-
A+
في جنوب لبنان.. إسرائيل تعلن إنشاء الخط الأصفر!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل تعتزم فرض ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في جنوب لبنان، لمنع عودة السكان إلى عدد من القرى، الواقعة ضمن المناطق التي تحت سيطرتها.
 
 
وفي السابق، تم استخدام هذا التكتيك لتقسيم قطاع غزة، حيث يحدد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي منطقة محظور على السكان دخولها.


وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، خلال إحاطة إعلامية، السبت،: "سيتم استنساخ نموذج (الخط الأصفر) المطبق في غزة ليتم تنفيذه أيضاً في لبنان، وقد حدد الجيش بالفعل (خطاً أصفر) تعمل قواته حالياً وصولاً إليه". 


ووفقاً للمسؤولين، فإن هذا الإجراء سيشمل نحو 50 إلى 55 قرية جنوبية لبنانية، حيث لن يُسمح للسكان بالعودة إليها، في خطوة قال الجيش إنها تتيح له مواصلة استهداف وتدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله، حتى في ظل وقف إطلاق النار.


في المقابل، حذرت مصادر حقوقية من أن تطبيق هذا "الخط" قد يؤدي عملياً إلى تهجير طويل الأمد، أو حتى دائم، لعشرات الآلاف من المدنيين، وحرمانهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، معتبرةً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري والعقاب الجماعي.


ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شعر بـ"الذهول والقلق" عقب منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن لبنان، خاصة بعد تلميحه إلى منع تنفيذ غارات إسرائيلية هناك، وأضاف الموقع أن تل أبيب طلبت توضيحات من البيت الأبيض لفهم ما إذا كان هناك تغيير في الموقف الأميركي.


وبحسب مصدر أميركي، فإن اتفاق وقف إطلاق النار لا يلغي حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"، حال وجود تهديدات وشيكة أو جارية، وهو ما يترك هامشاً للتحركات العسكرية.


في السياق ذاته، صعّد نتنياهو من لهجته، مدعياً أن حزب الله "لم يعد كما كان"، وأن إسرائيل نجحت في إضعاف قدراته بشكل كبير، معلناً في الوقت نفسه إنشاء منطقة أمنية على طول الحدود مع لبنان تمتد حتى اليرموك في سوريا، بهدف تقليص المخاطر الأمنية.


ميدانياً، ورغم هذه التطورات، يستمر تدفق النازحين اللبنانيين العائدين إلى قراهم في الجنوب لليوم الثاني على التوالي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وسط ازدحام على الطرق المؤدية إلى مناطق مثل صور وصيدا، بالتزامن مع جهود إزالة الأنقاض وفتح الطرق لتسهيل عودة السكان.
دونالد ترامب

البيت الأبيض

جنوب لبنان

الإسرائيلي

النازحين

حزب الله

قطاع غزة

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24