|
Advertisement
لبنان
في جنوب لبنان.. إسرائيل تعلن إنشاء "الخط الأصفر"!
Lebanon 24
18-04-2026
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شبكة "
سي إن
إن" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين في الجيش
الإسرائيلي
، بأن
إسرائيل
تعتزم فرض ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في
جنوب لبنان
، لمنع عودة السكان إلى عدد من القرى، الواقعة ضمن المناطق التي تحت سيطرتها.
وفي السابق، تم استخدام هذا التكتيك لتقسيم
قطاع غزة
، حيث يحدد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي منطقة محظور على السكان دخولها.
وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، خلال إحاطة إعلامية، السبت،: "سيتم استنساخ نموذج (الخط الأصفر) المطبق في غزة ليتم تنفيذه أيضاً في
لبنان
، وقد حدد الجيش بالفعل (خطاً أصفر) تعمل قواته حالياً وصولاً إليه".
ووفقاً للمسؤولين، فإن هذا الإجراء سيشمل نحو 50 إلى 55 قرية جنوبية لبنانية، حيث لن يُسمح للسكان بالعودة إليها، في خطوة قال الجيش إنها تتيح له مواصلة استهداف وتدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله، حتى في ظل وقف إطلاق النار.
في المقابل، حذرت مصادر حقوقية من أن تطبيق هذا "الخط" قد يؤدي عملياً إلى تهجير طويل الأمد، أو حتى دائم، لعشرات الآلاف من المدنيين، وحرمانهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، معتبرةً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري والعقاب الجماعي.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شعر بـ"الذهول والقلق" عقب منشور للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن لبنان، خاصة بعد تلميحه إلى منع تنفيذ غارات إسرائيلية هناك، وأضاف الموقع أن تل أبيب طلبت توضيحات من
البيت الأبيض
لفهم ما إذا كان هناك تغيير في الموقف الأميركي.
وبحسب مصدر أميركي، فإن اتفاق وقف إطلاق النار لا يلغي حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"، حال وجود تهديدات وشيكة أو جارية، وهو ما يترك هامشاً للتحركات العسكرية.
في السياق ذاته، صعّد نتنياهو من لهجته، مدعياً أن
حزب الله
"لم يعد كما كان"، وأن إسرائيل نجحت في إضعاف قدراته بشكل كبير، معلناً في الوقت نفسه إنشاء منطقة أمنية على طول الحدود مع لبنان تمتد حتى اليرموك في
سوريا
، بهدف تقليص المخاطر الأمنية.
ميدانياً، ورغم هذه التطورات، يستمر تدفق
النازحين
اللبنانيين العائدين إلى قراهم في الجنوب لليوم الثاني على التوالي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وسط ازدحام على الطرق المؤدية إلى مناطق مثل صور وصيدا، بالتزامن مع جهود إزالة الأنقاض وفتح الطرق لتسهيل عودة السكان.
Advertisement
"الخط الأصفر" يرسم حدود العدوان الاسرائيلي جنوباً: من السيطرة العسكرية إلى الهندسة الأمنية
Advertisement
