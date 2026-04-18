في الضاحية.. خطوة جديدة لـالحزب

مع إعلان وقف إطلاق النار ليل الخميس - الجمعة، عُلم أن " " اتخذ إجراءات جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ نشر عناصر أمنية ليلاً في مختلف شوارع الضاحية فيما أقام نقاطاً غير ثابتة لعناصر تنظيمية لرصد الداخلين الى الضاحية والخارجين منها .

في الوقت نفسه، عُلم أنَّ عناصر من "الحزب" اعترضت على قيام صحافيين بتصوير مقابلات وتقارير مع مواطنين داخل المنازل المتضررة بحجة الذرائع "الأمنية".