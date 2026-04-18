الجيش يستنكر التعرّض لـاليونيفيل: نُجري التحقيق اللازم لتوقيف المتورطين

صدر عن – البيان الآتي:



تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من - اليونيفيل في منطقة الغندورية - ، على أثر مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية.

تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع اليونيفيل خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين.

