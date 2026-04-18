بعد تعرّض دورية لإطلاق نار صباح اليوم... بيانٌ لـاليونيفيل

لبنان
بعد تعرّض دورية لإطلاق نار صباح اليوم... بيانٌ لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
18-04-2026
|
08:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي:
"هذا الصباح، تعرّضت دورية تابعة لليونيفيل كانت تقوم بإزالة الذخائر المتفجرة على طول طريق في قرية غندورية بهدف إعادة ربط مواقع معزولة لليونيفيل، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من قبل جهات غير حكومية. وللأسف، توفي أحد حفظة السلام متأثرًا بجراحه، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة.
تم نقل حفظة السلام المصابين إلى مرافق طبية لتلقي العلاج.
نتقدم بأصدق التعازي إلى عائلة وأصدقاء وزملاء عنصر حفظ السلام الشجاع الذي فقد حياته أثناء أداء واجبه في خدمة السلام. كما نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
تدين اليونيفيل هذا الهجوم المتعمّد على عناصر حفظ السلام الذين كانوا ينفذون مهامهم الموكلة إليهم. ويُعد عمل فرق إزالة الذخائر المتفجرة أمرًا بالغ الأهمية ضمن منطقة عمليات البعثة، لا سيما في أعقاب الأعمال العدائية الأخيرة.
وقد باشرت اليونيفيل تحقيقًا لتحديد ملابسات هذا الحادث المساوي. وتشير التقييمات الأولية إلى أن إطلاق النار جاء من جهات غير حكومية (يُزعم أنها حزب الله).
نؤكد مجددًا على التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي لضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات
الأمم المتحدة
في جميع الأوقات. إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار
مجلس الأمن الدولي
رقم 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
وتدعو اليونيفيل
الحكومة اللبنانية
إلى الشروع سريعًا في تحقيق لتحديد هوية المسؤولين ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل".
مواضيع ذات صلة
وزيرة الجيوش الفرنسية: كتيبتنا في "اليونيفيل" تعرّضت لإطلاق نار مباشر في جنوب لبنان
Lebanon 24
وزيرة الجيوش الفرنسية: كتيبتنا في "اليونيفيل" تعرّضت لإطلاق نار مباشر في جنوب لبنان
18/04/2026 21:22:34
18/04/2026 21:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل بعد التعرّض لـ"اليونيفيل": هذه الحادثة لن تمرّ دون محاسبة
Lebanon 24
وزير العدل بعد التعرّض لـ"اليونيفيل": هذه الحادثة لن تمرّ دون محاسبة
18/04/2026 21:22:34
18/04/2026 21:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشفت "اليونيفيل" عن انفجار الجنوب اليوم؟ بيان يعلن
Lebanon 24
ماذا كشفت "اليونيفيل" عن انفجار الجنوب اليوم؟ بيان يعلن
18/04/2026 21:22:34
18/04/2026 21:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر: تعرضنا للقصف أثناء عملية إسعاف بعد تنسيق مع "اليونيفيل"
Lebanon 24
الصليب الأحمر: تعرضنا للقصف أثناء عملية إسعاف بعد تنسيق مع "اليونيفيل"
18/04/2026 21:22:34
18/04/2026 21:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
13:50 | 2026-04-18
18/04/2026 01:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
Lebanon 24
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
18/04/2026 01:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: البلاد باتت قريبة من الوصول إلى يوم جديد يليق بتضحيات الشهداء
Lebanon 24
جعجع: البلاد باتت قريبة من الوصول إلى يوم جديد يليق بتضحيات الشهداء
13:18 | 2026-04-18
18/04/2026 01:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انتشار أمني في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. انتشار أمني في بيروت
13:08 | 2026-04-18
18/04/2026 01:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:04 | 2026-04-18
18/04/2026 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
Lebanon 24
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
18/04/2026 07:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
18/04/2026 05:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
14:32 | 2026-04-17
17/04/2026 02:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
18/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:50 | 2026-04-18
"فخ" لإسرائيليين في لبنان.. إليكم ما قالته "معاريف"
13:25 | 2026-04-18
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:18 | 2026-04-18
جعجع: البلاد باتت قريبة من الوصول إلى يوم جديد يليق بتضحيات الشهداء
13:08 | 2026-04-18
بالفيديو.. انتشار أمني في بيروت
13:04 | 2026-04-18
عن رفض عون الاتصال بنتنياهو.. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
13:00 | 2026-04-18
رسالة مرتقبة لنعيم قاسم.. إليكم موعدها
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 21:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 21:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 21:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
