تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحاج حسن: نرفض المفاوضات المباشرة المذلة

Lebanon 24
18-04-2026 | 09:20
A-
A+
الحاج حسن: نرفض المفاوضات المباشرة المذلة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن "ما نريده هو انسحاب اسرائيلي كامل من ارضنا ووقف للعدوان كامل، بلا حرية حركة للعدو سهلها الاميركي ورعاها وغطاها، ولم تفلح دبلوماسية الداخل تجاهها في أي أمر. ونقول للمنتقدين ماذا فعلتم بدبلوماسيتكم طيلة 15 شهرا، التي لم توصل إلى أي نتيجة؟ ما نريده هو عودة كل أهلنا الذين هاجروا، بلا قيد أو لا شرط، وخصوصا بلا منطقة عازلة، وبلا حزام أمني، ولا منطقة ترامب الاقتصادية، ولا تسويات مع العدو. ما نريده عودة للأسرى أعزاء محررين، ما نريده إعادة إعمار بلا شروط من أي جهة كانت".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في "جنة شهداء بعلبك"، بحضور النائبين الدكتور علي المقداد وينال صلح، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، أعضاء من قيادة "حزب الله" في منطقة البقاع، مسؤول قطاع بعلبك يوسف اليحفوفي، وفاعليات.



وأضاف الحاج حسن: "ما لا نريده وما نرفضه هو هذه المفاوضات المباشرة المذلة مع العدو الصهيوني قبل وقف إطلاق النار المؤقت، وبعد وقف إطلاق النار المؤقت، التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من التنازلات والمآزق. ولدينا أمثلة كثيرة عن بؤس التفاوض المباشر بالرعاية الأمريكية، وهذا المثل أمامكم في سوريا التي تفاوض تفاوضا مباشرا وعلى المستوى الوزاري مع العدو الصهيوني منذ سنة بلا نتيجة، لأن المطالب الإسرائيلية أصعب وأعقد من أن يستطيع أحد تلبيتها. ما لا نريده وقد بدأت تباشيره هو أن تستسلموا أمام العدو، وأمامكم وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، اطلعوا عليها أيها اللبنانيون، وإن لم يكن المسؤولون الذين يذهبون إلى المفاوضات المباشرة قد اطلعوا عليها فليطلعوا عليها، فهي تعطي إسرائيل حرية الحركة في لبنان والرد، ولا تعطي لبنان أي حق بالرد، هل هذه الوثيقة حضَّرتها وزارة الخارجية الأميركية بعلمكم وبعلم سفيرتكم أم من دون علمها؟ هل اطلعتم عليها أم لم تطلعوا؟ هذه تباشير لا بل نذور التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني برعاية أمريكية، مأزق تلو مأزق. ولذلك هذه المفاوضات المباشرة رفضناها منذ البداية، ونجدد رفضنا لها، ونحذر من المآزق والأفخاخ التي ستتوالى تباعا في هذا التفاوض المباشر برعاية من برعاية الأميركي، والرئيس الأميركي الذي ينقلب على مواقفه عشرات المرات في اليوم الواحد، ليس فقط مع إيران أو مع لبنان أو مع فلسطين، بل مع أوكرانيا وروسيا وأوروبا وغرين لاند والصين والرسوم الجمركية وسواها، وهذا مؤرشف في كل الوسائل. فهل يعطى لبنان وأمن لبنان ومستقبل لبنان لهذا الوسيط الأمريكي؟ هذا خطأ جسيم، وأن يؤمن إلى مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني، هذه خطيئة كبرى. يجب أن يعود المسؤولون في لبنان إلى الوحدة الوطنية، إلى الحوار الداخلي، إلى التفاهم الداخلي، إلى التمسك بأوراق القوة في لبنان، لا التفريط بها، والاشتباه بأوراق قوة خصوصا في الدبلوماسية لا وجود لها".



وختم الحاج حسن: "هذا هو منطقنا الذي نؤمن به، ودماء شهدائنا وجرحانا لا تزال في أرض الميدان، ولا يزال أهلنا الصامدون يتفقدون بيوتهم، وما زال العدو حتى اللحظة يدمر البيوت في الخيام والطيبة وبنت جبيل وكل القرى الأمامية، وما زال حتى اللحظة يقتل ويغتال ويقصف، وترامب أعطاكم وعدا بوقف إطلاق النار".



المقداد



وبدوره وجه النائب المقداد "كلمة شكر إلى وزير الصحة العامة، ما تقوم به الوزارة فعلا على مدى أكثر من أربعين يوما، فالوزير الدكتور ركان ناصر الدين ينام في مقر الوزارة مع فريق العمل، كما أشكر كل المستشفيات وكل العاملين الصحيين في مختلف المناطق اللبنانية، والشكر الكبير لعوائل شهداء الرعاية الصحية والهيئة الصحية الإسلامية والإسعاف المدني والدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية، وكل الذين عملوا في هذا المضمار ، هؤلاء كانوا السباقين إلى الشهادة، هؤلاء لم يتوانوا للحظة واحدة في إنقاذ الأرواح والضحايا، انقاذ الذين استهدفوا من قبل هذا العدو الغادر، وخير دليل يوم الاربعاء الأسود، الذي ارتقى فيه أكثر من 300 شهيد، وخلال لحظات او خلال ثوانٍ كان هناك أكثر من ألفي مواطن جرحى او كان تحت الأنقاض والردم، أو في الشوارع. وخلال ساعات كان هؤلاء يتلقون العلاج في المستشفيات هذا لا يحدث في أي دولة بالعالم. والشكر أيضا موصول إلى الأهل الذين استضافوا هؤلاء المقاومين النازحين من قراهم، وإلى كل من ساعد وعمل في كل المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والإعلامية". 



وأردف: "لقد أثبت اللبنانيون جميعا بأنهم على قدر المسؤولية، أثبتوا أنهم وراء هذه المقاومة التي تصدت وما زالت تتصدى لغاية الآن لأبشع عدو في الكون". 



وقال: "من مدينة الشهداء بعلبك، ومن هذا المكان المبارك المقدس الذي نستمد منه القوة، نقول للعالم أجمع المقاومة باقية بتضحياتكم، بعطاءاتكم ودعمكم اللا متناهي، وقد أثبتم بانكم أهل الثقة وأهل الوفاء وأهل الشرف".



وخص المقداد بالشكر "الإعلاميين الذين ارتقى منهم الشهداء، وواكبوا كل المعارك والأيام الصعبة بصدورهم وأقلامهم وكاميراتهم، أعطوا للعالم الفرصة لكي يرى هذا مدى بشاعة العدو وبشاعة جرائمه وعدوانه. والشكر أيضا لكل مواطن من قلبه قدم الدعاء للمقاومين، لهؤلاء النازحين، ولهذه المقاومة الأبية".



والختام بإهداء سورة الفاتحة إلى أرواح شهداء المقاومة والجيش اللبناني والمواطنين المدنيين.
مواضيع ذات صلة
الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

وزير الصحة

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-04-18
Lebanon24
13:25 | 2026-04-18
Lebanon24
13:18 | 2026-04-18
Lebanon24
13:08 | 2026-04-18
Lebanon24
13:04 | 2026-04-18
Lebanon24
13:00 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24