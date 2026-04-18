شعبة المعلومات ضبطت شخصاً بالجرم المشهود.. إليكم ما كان يفعله في منطقة البوشرية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في وبخاصّة مناطق المتن.



ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو:



أ. م. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدِّرات

بتاريخ 21-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلّة أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون أسود، تمّ ضبطها. وبتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على:



46 علبة بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين مدوّن عليها عبارات مختلفة (TNT – VIP – X – B -أج)



مبلغ 90 دولارًا أميركيًّا مزيّفًا



هاتف خلوي ومبالغ مالية بعملات مختلفة



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناءً على إشارة المختصّ.

