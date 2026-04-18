وزير العدل بعد التعرّض لـاليونيفيل: هذه الحادثة لن تمرّ دون محاسبة

استنكر وزير العدل الحادثة التي وقعت مع دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" العاملة في ، مندداً بالاعتداء الذي أسفر عن مقتل جندي من الكتيبة وإصابة عدد من الجنود الآخرين، ومقدماً تعازيه إلى ولعائلة الجندي، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

ويهم وزير العدل التأكيد بأنه تواصل مع كلّ من التمييزي والمدعي العام العسكري للبدء بإجراءات تحقيق فورية لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مؤكداً أن هذه الحادثة لن تمر دون محاسبة، وأنه سيتم توقيف المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

