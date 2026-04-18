منيمنة: الاعتداء على "اليونيفيل" عمل غير مسؤول ويخدم العدوّ

كتب النائب عبر منصة "اكس": "أدين بشدة الاعتداء على عناصر اليونيفيل الذي وقع اليوم، حيث يُمثل هذا العمل غير المسؤول انتهاكًا خطيرًا ويضر بعلاقات مع ، ويمثل خدمة مجانية للعدو الذي لطالما شكك في دور اليونيفيل وعمل على محاولة تقويض جهودها وضغط لسحبها".







أضاف: "تلعب قوات اليونيفيل دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويجب أن تُحترم جهودها ويُصان سلامة عناصرها. تعازينا الحارة للدولة وكتيبتها ولليونيفيل باستشهاد أحد عناصرها، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما نطالب بمحاسبة المتورطين في هذا الاعتداء فورًا".

Advertisement