بيان جديد للجيش عن مُطلقي النار بعد إتّفاق الهدنة

صدر عن البيان التالي:

"إلحاقًا بالبيان السابق والمتعلّق بملاحقة مطلقي النار في الهواء بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في مناطق: برج أبي وطريق الجديدة - ، المدينة الرياضية – ، بوداي، كفردان، طاريا وحزّين – وأوقفت ٧ مواطنين وفلسطينيًّا واحدًا لإطلاقهم النار في الهواء بتاريخ ١٧ /٤ /٢٠٢٦ ولحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية مطلقي النار".