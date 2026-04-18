"حزب الله": ننفي علاقتنا بحادث الغندورية مع "اليونيفيل"

صدر عن البيان التالي:

ينفي حزب الله علاقته بالحادث الذي حصل مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية- ، ويدعو الى توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث بانتظار تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل.

كما يشدد حزب الله على استمرار التعاون بين الاهالي واليونيفيل والجيش اللبناني، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل في تحركاتها سيّما في هذه الظروف الدقيقة.

ويستغرب حزب الله في هذا السياق المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافاً، في وقت تغيب فيه هذه الجهات ولا يُسمع لها صوت عندما يعتدي العدو على قوات اليونيفيل.