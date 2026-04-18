الأردن أدان الإعتداء على "اليوينفيل" في جنوب لبنان

أدانت وشؤون المغتربين ، الاعتداء الذي استهدف الكتيبة التابعة لقوة المؤقتة في "اليونيفيل" جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي فرنسي، وإصابة عدد من الجنود.



وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير المجالي، عن "تعاطف وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة في هذا المصاب الأليم"، معربا عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الجندي"، ومتمنيا "الشفاء العاجل للمصابين".



وأكد المجالي، ضرورة "ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة أي استهداف لقوات (اليونيفيل) التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

